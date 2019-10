Knjiga z naslovom Rihanna obsega vse od otroštva na Barbadosu do njenih turnej po vsem svetu, od ikoničnih modnih trenutkov do zasebnega časa s prijatelji in družino, so zapisali pri založbi. Rihanna pravi, da je bil projekt v delu pet let.

Foto: EPA

Poleg knjige so izšla še tri stojala za knjigo, ki jih je mogoče kupiti skupaj s skoraj 8-kilogramsko knjigo. Stojala sta oblikovala brata Haas iz Los Angelesa, ki sta pred tem ustvarila maske za Lady Gaga in pohištvo z zlatimi listi za trgovine Louis Vuitton.

Niki in Simon Haas sta, kot poroča ARTnews, povedala, da je "Rihannina uporaba platforme za spodbujanje neodvisnosti pri drugih ljudeh občudovanja vredna, modra in močna," je poudaril Niki. "Tako zelo spoštujem vse, kar predstavlja."



Vsaka od različic knjige in stojala se prodaja po bistveno drugi ceni. Izdaja Fenty x Phaidon ima kovinsko stojalo za knjige, oblikovano po rokah Rihanne, za 175 dolarjev. "Njene roke so zame tako ikonične," je dejal Simon. "Njene tetovaže so zanjo zelo osebne in všeč nam je bila ideja, da bo prek stojala ona knjigo ponujala bralcu."

Zmrznjena kapljica vode, ki kaplja navzgor

Druga različica je Luxury Supreme, ogromno 33-kilogramsko stojalo iz 18-karatnega zlata za 5500 dolarjev. Brata Haas ga imenujeta Drippy + Brain, ker spominja na zmrznjeno kapljico vode, ki kaplja navzgor. Navdih za stojalo Luxury Supreme je bila "estetika mode", naklonjenost Rihannini ljubezni do muhastih, abstraktnih avantgardnih modnih kosov, so zapisali pri publikaciji Architectural Digest.

Umetnost, ki podpira legendo

Najdražja in najbolj ekskluzivna izdaja pa je Ultra Luxury Supreme "Stoner" stojalo, 2000-kilogramski ročno izrezljan kamniti podstavek, ki prav tako "kaplja navzgor". Teh so ustvarili le 10, za njih pa je bilo treba odšteti 75.000 dolarjev. Galerija Marianne Boesky, ki zastopa brata Haas, pa je sporočila, da so prav vsi že razprodani.



"Naša umetnost podpira legendo na fotografijah - v abstraktnem in fizičnem smislu," je dejal Niki. "Svojo umetnost dajemo, da podpira nekaj, kar se nam zdi večje od nas - to je gibanje, ki ga je ustvarila Rihanna."