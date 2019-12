Knjiga je izšla pri založbi Sever & Sever. Foto: BoBo

Avtor v knjigi predstavlja razmere v Sloveniji med drugo svetovno vojno in jih povezuje s širšim dogajanjem v Evropi. To je, kot pravi, nujno za razumevanje preteklosti. Prvi dve knjigi iz trilogije nosita naslova Padle maske in Pravi obraz.

Druga svetovna vojna je bila namenjena temu, da se evropski prostor preuredi po Hitlerjevem načrtu, je Roter povedal na današnji predstavitvi knjige. "V tehničnem pogledu je bila kolaboracija z okupatorjem res prisilna, ker naj se tako majhen narod ne bi mogel upreti tako veliki sili. Toda kaj, če bi vsi okupirani narodi takrat pustili, da gredo stvari svojo pot, ali da bi jih prepustili v reševanje Združenim državam Amerike?"

Čutiti je bilo pritisk proti komunizmu

93-letni Roter je izrazil prepričanje, da je tedanja politična elita, ki se je odrekla aktivni vključitvi v upor proti okupatorju, ravnala napačno. Spomnil je, da je bilo tedaj nenehno čutiti pritisk proti komunizmu, ki so ga vladajoči razumeli kot večje zlo od nacizma.

"Pri današnjem urejanju razmerij med političnimi strankami bi morale tiste, ki so nasledile takratne stranke, prevzeti odgovornost in obžalovati napačna ravnanja. Če bi se to zgodilo na obeh straneh, bi verjetno prišlo do prvih korakov v pravo smer," meni. Te stvari po njegovih besedah "niso takšne, da bi se pozabile, saj se vrnejo preko druge, tretje ali desete generacije". Trajnost te napetosti je usodna za prihodnost slovenske države, je še opozoril.

Zdenko Roter (L), Peter Kovačič Peršin (D) in Jani Sever (v sredini) na današnji predstavitvi. Foto: BoBo

Roter je s svojo trilogijo izpričal svojo duševno moč, voljo po očiščenju od travm in željo, da bi s tem pripomogel k očiščenju narodne skupnosti, je na predstavitvi povedal avtor spremne besede Peter Kovačič Peršin. "Dokazal je pokončnost, ki je med temeljnimi značilnostmi notranje pomiritve."

"Hibriden državljanski spopad"

Medvojni boj med Slovenci je v knjigi opisan kot "hibriden državljanski spopad, ki mu je bližja opredelitev bratomorne kot državljanske vojne," je Kovačič Peršin zapisal v spremni besedi. Roter sklepa, da gre za "deljeni odgovornost in krivdo", za odgovornost domobranske in partizanske strani. Predvsem pa gre za odgovornost ideologov na obeh straneh, ki so z ideološko propagando razdvajali narod. O tem dejstvu se je mogoče sporazumeti, če že ne spraviti, je še dejal Kovačič Peršin.