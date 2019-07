Srečkov kovček je eden od tistih, "ki rasejo kar sami od sebe in so vse težji in težji, da jih je že kar težko vleči s sabo ..." Foto: Založba Zala

Slikanica bo v angleščini v prevodu Olivie Hellewell v maju 2020 pod naslovom Felix after the rain izšla pri založbi Tiny Owl, so sporočili iz založbe Zala. Pod okriljem Zale je Srečkov kovček izšel leta 2017.

Avtorske pravice so angleški založbi Tiny Owl predali s pomočjo vzorčnega prevoda v angleščino Tine Mahkota.

Spodbuda k prevajanju v angleščino

Nagrado PEN Translates Angleški PEN podeljuje od leta 2012, z njo pa spodbuja britanske založbe k prevajanju knjig iz drugih jezikov. Nagrada deloma ali v celoti pokrije stroške prevajanja v angleščino, z njo pa želijo podeljevalci zagotoviti, da je delo prevajalcev ustrezno cenjeno in tudi plačano.

17 izbranih del iz 11 jezikov

Slikanica Srečkov kovček je med 17 dobitniki nagrade PEN Translates Award. Kot piše na spletni strani založbe Tiny Owl, so sicer nagrado prejele knjige iz 16 držav v 11 jezikih. Vključeni so leposlovje, stvarna literatura, poezija, kratke zgodbe in otroške knjige.

Prevajalka Olivia Hellewell je prek Twitterja sporočila, da je "počaščena, da je na seznamu". Dodala je, da si je z založbo Tiny Owl skoraj dve leti prizadevala, da bi pridobila sredstva za prevod slikanice Dunje Jogan.

Srečkov kovček je prva avtorska slikanica ilustratorke in oblikovalke Dunje Jogan. Kot piše na spletni strani založbe Zala, Tržačanka razstavlja ter objavlja v številnih revijah in publikacijah. Trikrat zapored je bila uvrščena v Zbornik italijanskih ilustratorjev.

Že vrsto let sodeluje z mladinsko literarno revijo Galeb ter prireja likovne delavnice za otroke. Leta 2015 je bila za slikanico Slona na drevesu, kjer je združila moči z Mašo Ogrizek, nominirana za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico.