Tuja lepota je zbirka esejev ruske pisateljice Tatjane Tolstoj, sorodnice slavnega Leva Tolstoja, ki bo v petek. 1. marca, gostja literarnega večera v Cankarjevem domu. Foto: Pikto

Pred uradnim odprtjem letošnjega festivala Fabulo na tega vabijo s podobami, ki običajno tudi bralca zmamijo k branju. V Ulični galeriji na Vegovi so popoldne odprli razstavo treh Stritarjevih naslovnic, nastalih za Fabulino knjižno zbirko.

Kot so prepričani organizatorji razstave, nudi kakovostna naslovnica poleg estetske izkušnje tudi vstop v knjigo in izstop iz nje. Prvi se zgodi prav v trenutku, ko ga naslovnica pritegne, nagovori čustva in bralce prepriča, naj knjigi posvetijo čas. Do izstopa pa pride po prebrani zadnji strani in šele izstop potrdi učinkovitost naslovnice.

Naslovnica Teorije žalosti, tragične zgodbe Einsteinove žene Mileve Marić hrvaške pisateljice Slavenke Drakulić. Foto: Pikto

"Dobra naslovnica mora biti obet knjige in interpretacija knjige hkrati, nagovarjati mora čustva in razum," je zapisala umetniška vodja Beletrininega festivala Literature sveta Fabula Manca G. Renko. Učinkovite naslovnice so tiste, ki ob koncu branja nagovorijo znova in drugače in ki šele potem, ko so bralci razumeli in začutili vsebino, razkrijejo svojo zadnjo podrobnost.

Na ogled so ilustracije Jerneja Stritarja za tri naslovnice, nastale za Fabulino knjižno zbirko, ki izhaja v sklopu omenjenega festivala. Naslovnice predstavljajo vstopne točke v svetove in gledišča treh različnih žensk ‒ Mileve Marić Einstein kot zgodovinske osebe v romanu Teorija žalosti Slavenke Drakulić, Tatjane Tolstoj, esejistke in prvoosebne pripovedovalke zbirke Tuja lepota, ter Faye, literarnega lika kultnega romana Obris Rachel Cusk.

Naslovnica za knjigo Obris, prvi del trilogije kanadsko-britanske pisateljice Rachel Cusk, ki bo 9. marca sklenila festival. Foto: Pikto

Jernej Stritar (1975) načrtuje celostne podobe in svetuje pri razvoju blagovnih znamk. Profesionalno pot je začel kot samostojni oblikovalec, nadaljeval pa kot soustanovitelj in kreativni vodja oblikovalskega studia IlovarStritar (2008‒2016). Od leta 2018 kot partner in kreativni vodja deluje v studiu za komuniciranje Pikto. Za načrtovanje celostnih podob je prejel več nagrade, kot so Art Directors Club New York, Red Dot in European Design Award. Posveča se tudi ilustraciji.

S peto sezono vpeljujejo v Ulični galeriji novost. V nasprotju z dozdajšnjo prakso, ko je sezono oblikoval en kurator, bo odslej vsak mesec snoval drug koproducent. Tokrat je prevzela vajeti založba Beletrina.