Simon Jenko (1835-1869) je najpomembnejši slovenski pesnik po Francetu Prešernu in pred moderno s preloma iz 19. v 20. stoletje. Foto: Zbirka upodobitev znanih Slovencev NUK

Obletnico so danes obeležili v kranjskem Prešernovem gaju. Prireditev predstavlja uvod v Jenkove dni, v sklopu katerih že tradicionalno podelijo Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko.

Simon Jenko se je rodil 27. oktobra 1835 v Podreči na Sorškem polju kot najstarejši otrok siromašnim kmečkim staršem. Otroštvo je preživel v bližnji Prašah. Stric, frančiškan Nikolaj, mu je omogočil šolanje na novomeški gimnaziji. Zadnji dve leti gimnazije je končal v Ljubljani. Leta 1855 je na željo staršev in zaradi pomanjkanja denarnih sredstev odšel na študij bogoslovja v Celovec, čeprav je želel študirati filozofijo na Dunaju. Leta je 1857 prestopil na pravno fakulteto na Dunaju, ki pa je ni dokončal. Pozneje je delal v odvetniških pisarnah v Kranju in Kamniku.

Že v gimnazijskih letih je objavljal v časopisu Vaje in bil vodilni pesnik tega literarnega krožka. Pisal je pesmi o domovini, veliko njegovih del je tudi ljubezenskih, bivanjskih in refleksivnih. V liriki se je odmaknil od prešernovske romantike in pesnil pod vplivom poznoromantičnih pesmi Heinricha Heineja. Njegova najbolj znana prozna dela so karakterne novele, kot so Spomini, Tilka in Jeprški učitelj. Umrl je 18. oktobra leta 1869 v Kranju zaradi možganskega vnetja.

Kaznovan za izstop iz tradicionalne religioznosti

Jenkova drža je bila moderni subjektivizem in kljubovanje moralno-vzgojnim principom, ki so obvladovali javno mnenje in odločali tudi o objavljanju. Izdajo njegove zbirke Pesmi 1865 so odklonili vsi ljubljanski tiskarji in založnik Janez Giontini, ki ga je pridobil prijatelj Levstik, jo je moral natisniti v Gradcu.

150 let od smrti Simona Jenka

Ob današnji 150. obletnici Jenkove smrti se začenja tudi dogajanje v sklopu Jenkovih dni. Dopoldne so se pesniku poklonili s spominskim dogodkom v Prešernovem gaju, ki so ga sooblikovali številni učenci in dijaki, v Podreči pa je že v nedeljo potekala spominska slovesnost ob Jenkovem spomeniku, do koder se je bilo mogoče organizirano sprehoditi po poti Jeprškega učitelja. V Kranju bodo odprli tudi Jenkovo sobo.

Pesniški biseri zadnjih dveh let

Vrhunec dogajanja bo podelitev Jenkove nagrade, ki bo 24. oktobra potekala v Prešernovem gledališču Kranj. Za nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let so letos nominirani Nina Dragičević za poemo Ljubav reče greva (Škuc), Sergej Harlamov za Mnogoboj mitologij (Litera), Franci Novak za zbirko Vračanje pogleda (Hiša poezije), Zoran Pevec za delo Kako postati nihče (LUD Šerpa) in Kaja Teržan za zbirko Krog (Center za slovensko književnost).