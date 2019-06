Posebno pozornost Martina Potisk namenja sodobni pesniški produkciji, četudi se enako prepričljivo loteva presoje proznih besedil. Foto: BoBo

Literarni kritiki se posveča že nekaj let, intenzivno pa v zadnjih treh letih, ko redno piše za osrednji literarni reviji Sodobnost in Literatura ter za tretji program Radia Slovenija – program Ars. Posebno pozornost Martina Potisk namenja sodobni pesniški produkciji, četudi se enako prepričljivo loteva presoje proznih besedil.

Ne skriva se za brezosebno observacijo

Kot piše v utemeljitvi, v njenih kritiških zapisih ni ne zamegljevanja ne izogibanja izrecnim in natančnim sodbam. Kot razgledana in pronicljiva bralka zna pretehtati in argumentirano osvetliti tako prednosti kot pomanjkljivosti literarnega dela. Ne skriva se za brezosebno observacijo, marveč je njen kritiški glas tudi z upovedovanjem lastnega kritiškega postopka navzoč in jasno slišen. Ironija, ki v njem neredko zazveni, priča o tem, da kot kritičarka ne podcenjuje ne bralca ne avtorja, s katerim stopa v inteligenten in nabrušen dialog.

"Njeno kritiško motrenje presega ozek znotrajbesedilni okvir in je ne le literarnosistemsko, temveč tudi družbeno kontekstualizirano. Njene kritike tako pogosto prerastejo v slogovno privlačno in vznemirljivo 'pripoved', ki združuje natančen popis konkretne bralne izkušnje, izvirno interpretacijo in razločno sodbo literarnega besedila. Protislovje, ki ga prepoznamo v vsakokratnem izrecnem stališču sicer neavtoritarne kritiške drže, priča o posebni bralski in upovedovalni spretnosti kritičarke," še piše v utemeljitvi.

Nagrajenko so razglasili nocoj v Ljubljani ob začetku 16. festivala Pranger – srečanja pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Nagrado ji bodo izročili v soboto ob koncu festivala v Rogaški Slatini.

Lani je nagrado prejela Diana Pungeršič, ki je bila letos predsednica žirije.