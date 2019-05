Les Murray (17. 10. 1938-29. 4. 2019). Foto: Dnevi poezije in vina

Les Murray se je rodil leta 1938 na farmi v Novem Južnem Walesu v Avstraliji, kjer je odraščal na kmetiji, ki jo je postavil njegov prapraded. Po študiju na univerzi, urejanju literarnih revij, več nagradah in štipendijah se je lahko posvečal izključno pisanju.

Avstralske teme za avstralsko poezijo

Njegovo poezij prežemajo izrazito avstralske teme, kot sta na primer kolonializem in pregon staroselcev, pri čemer je bil izrazito kritično naravnan do patriotizma. V njegovih pesmih se kot tema pojavlja tudi ruralno življenje, ki ga večinoma obravnava z vidika kritičnega, nemalokrat humorno razpoloženega opazovalca. Murray je prav tako pogosto tematiziral doživetja z mnogih popotovanj.

Murray je napisal več kot 20 pesniških zbirk, podpisal pa je tudi več esejev in kritik. Za njegov zaščitni znak velja jezikovno preigravanje, vendar mu ob tem niso bili tuji niti bolj tradicionalni pesniški prijemi.

Častni gost festivala Dnevi poezije in vina

Leta 2010 je bil častni gost festivala Dnevi poezije in vina na Ptuju, ob tej priložnosti je Študentska založba v zbirki Beletrina izdala njegovo samostojno pesniško Led sredi poletja. Ob pesmih v izvirniku so vključeni slovenski prevodi Vena Tauferja, ki je poskrbel tudi za spremno besedo. Kot je zapisal, se zdi, da pretežni del Murrayeve poezije tako ali drugače navdihuje bodisi nostalgija za mladostjo na deželi, za skrivnostmi in vrednotami tedanjega življenja bodisi doživljanja ter izkušnje sprotnega dogajanja v njegovi deželi.

Les Murray: Led sredi poletja. Foto: Založba Beletrina

Ni se imel za avtobiografskega pesnika

"Pestrost motivov in tem pesmi, iz katerih nemalokrat diha močna socialna čut, je vir priljubljenosti tega pesnika. Prepričljiv čar je neposrednost, navidezno preprosta poetičnost: kakor da zajema skorajda neposredno iz življenja, ko se ga to z doživetji sproti dotika. Njegovo poezijo so dostikrat označevali kot avtobiografsko, to opredelitev pa pesnik odklanja. /.../

Pesmi so v globini tako temačne kot upajoče, s humorjem, ironijo, kdaj sarkazmom govore o nevarnosti, da bi odtujenost opustošila deželo, jo prikrajšala za ustvarjalnost, veselje do življenja. Jezikovna iznajdljivost z virtuozno elementarnostjo odlikuje tudi eksperimentalne, razpoloženjsko igrive ali absurdno zasukane, a simbolno zgovorne pesmi," smo brali ob izidu zbirke pri Beletrini.

Organizacija National Trust of Australia ga je za časa življenja razglasila za enega od stoterice najpomembnejših še živečih Avstralcev, odlikovan pa je bil tudi z avstralskim viteškim redom.

Les Murray se je poslovil 29. aprila pri starosti 80 let v Tareeju v New South Walesu.