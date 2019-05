Ana je dnevnik pisala od junija 1942 do avgusta 1944, ko se je z družino skrivala na podstrešju hiše v Amsterdamu. Foto: EPA

Nova izdaja bo obsegala popolno, do sedaj še neobjavljeno različico dnevnika in t. i. različico B, za katero je zapise izbrala sama Ana Frank, saj si je želela dnevnik objaviti po koncu II. svetovne vojne.

Knjiga kot jedro identitete založbe

"To bo res edinstvena knjiga. Takšna, ki predstavi za čim kot založba stojimo in za kaj nam je mar - izobrazba, človekove pravice in nacionalni socializem. Ta knjiga predstavlja jedro identitete naše založbe," je pred izdajo povedal Alexander Roesler iz založbe Fischer.

Dnevnik je leta 1947 po koncu vojne objavil njen oče Otto Frank. Foto: EPA

Ana je dnevnik pisala od junija 1942 do avgusta 1944, ko se je z družino skrivala na podstrešju hiše v Amsterdamu. S hrano in drugimi nujnimi zadevami so jih zalagali dobri prijatelji, dokler jih niso 4. avgusta 1944 nacisti odkrili in deportirali v Auschwitz. Njen zadnji zapis iz dnevnika je s 1. avgusta 1944. Ano so sprva poslali v nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz, nato pa so jo skupaj s sestro Margot premestili v taborišče Bergen-Belsen, kjer je februarja 1945, tik pred koncem II. svetovne vojne, umrla zaradi tifusa. Stara je bila 15 let.

Preveden v več kot 55 svetovnih jezikov

Edini iz družine, ki je vojno preživel, je bil njen oče Otto Frank, 15-letna Ana in njena sestra pa sta umrli v taborišču Bergen-Belsen. Oče je po koncu vojne leta 1947 objavil dnevnik preminule hčerke, ta je bil nato preveden v več kot 55 svetovnih jezikov. Podstrešje v poslovni stavbi v središču Amsterdama, njihov skrivni dom, je danes spremenjeno v muzej Hiša Ane Frank.