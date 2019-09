Pri založbi Morfemplus, kjer so knjigo izdali, mlade bralce vabijo, da z junaki zajahajo letečo ribo in se izognejo drvečim bizonom ter snežnim plazovom. Foto: Morfemplus.

Navdih za slikanico Hej, Velededi je McCartney, dobitnik kar 18 nagrad grammy, dobil pri svojih vnukih. Skozi zgodbo protagonist zgodbe Velededi, "pogumni raziskovalec, mojster šaljivih zvijač", s pomočjo čarobnega kompasa popelje svoje štiri vnuke na vrtoglave pustolovščine po vsem svetu. Pri založbi Morfemplus, kjer so v prevodu Milana Dekleve knjigo izdali, mlade bralce vabijo, da z junaki zajahajo letečo ribo in se izognejo drvečim bizonom ter snežnim plazovom.

Izvor imena Velededi pri enem od vnukov

V izvirniku ima knjiga naslov Hey Grandude, kar je aluzija na skladbo Hey Jude, ki jo je McCartney napisal za skupino Beatles. Vnuki so ga najprej klicali dedi, Grandad v angleškem jeziku, nato pa ga je eden od vnukov nekega dne poklical Grandude "in se je nekako obdržalo", je eden najbolj odmevnih glasbenikov v zgodovini dejal v intervjuju za The Times. Od tedaj ga vsi kličejo z novim vzdevkom.

Kathryn Durst pa je takole narisala slovitega glasbenika. Foto: Morfemplus.

"Grandude kljub temu naj ne bi bil jaz," je še pojasnil. "Ker je čaroben in jaz nisem." Ikonični beatle, ki mu je za njegove zasluge kraljica Elizabeta II. podelil britanski viteški red, bo v eni od knjigarn Waterstones, natančneje tisti v predelu Piccadilly v Londonu, 6. septembra svojo avtorsko slikanico tudi podpisoval.

Knjigo za otroke in stare starše je ilustrirala kanadska umetnica Kathryn Durst, ilustratorka otroških knjig, ki je sodelovala tudi z animacijskimi studii Pixar, izdeluje pa tudi senčne lutke.

V spodnjem videu si lahko ogledate, kako Paul McCartey predstavi svojo prvo slikanico.