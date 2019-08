Pesnica v zbirki z anatomsko natančnostjo secira samo sebe in hkrati sprejema govorico drugih, je zapisala žirija. Foto: BoBo

23. podelitev ene najprestižnejših literarnih nagrad v Sloveniji je tradicionalno potekala na Starem gradu Celje. Alenka Jovanovski je poleg denarne nagrade v znesku 4.000 evrov bruto prejela še listino celjske občine, ki podeljuje priznanje od leta 1997.

V obrazložitvi preberemo, da zbirka Tisoč osemdeset stopinj z raznoliko in večplastno govorico najbolj neposredno izmed vseh nagovarja današnjega malega človeka, ki se je v marsikaterem pogledu znašel v brezizhodnem položaju. Hkrati pa ta zbirka ponuja tudi upanje na boljšo prihodnost, ki ga avtorica pogojuje s preseganjem egoističnega pogleda ter z razpiranjem svetu in soljudem. Zato je potrebna tudi volja do spremembe. Beseda srčnost, ki jo v običajni govorici povezujemo s čustvi in sentimentalnostjo, v njenem pesniškem jeziku dobi drug pomen. Pesniška srčnost Alenke Jovanovski zahteva tudi precej strogosti in discipline, še piše v obrazložitvi.

Verzi zbirke verzi vključujejo govorico prekariata, socialne angažiranosti, multikulturnosti, feminizma in ekološke ozaveščenosti, še beremo v obrazložitvi. Foto: Center za slovensko književnost

Pesnica v zbirki z anatomsko natančnostjo secira samo sebe in hkrati sprejema govorico drugih. Kritična je do brezsrčnega individualizma in potrošništva, ki ga spodbuja kapitalizem. V njenih pesmih lahko slišimo glasove, ki jih skušajo vladajoče neoliberalne strukture potlačiti, čeprav ne pripadajo nobeni kontrakulturi ali subkulturi, ampak kulturi taki, kot je.

Ti verzi vključujejo govorico prekariata, socialne angažiranosti, multikulturnosti, feminizma in ekološke ozaveščenosti. S svojo barvitostjo in energijo nasprotujejo enoumju in njegovi skrajni obliki neofašizmu, ki postaja vse glasnejši v Evropi in svetu. Preplet teh glasov je v zbirki podan izjemno živo, saj jih avtorica navezuje na svoje konkretne prijatelje in prijateljice, v pesmih poteka dialog z njimi, med njenimi sogovorniki pa najdemo tudi pesnike in pesnice iz slovenske in tuje tradicije.

Po oceni žirije je pesniška zbirka Alenke Jovanovski srčna v pravem pomenu besede tudi zato, ker je ozaveščena. Kar prikazuje, ni nujno lepo. V njej na primer najdemo podobe iz industrijske vzreje kokoši. Take prizore pesnica slika zato, da bi bralca zdramila iz otopelosti. Spremembe v človeškem ravnanju z okoljem so nujne, je še zapisala žirija.

Žirijo so sestavljali Igor Divjak kot predsednik ter članici Maja Šučur in Petra Kolmančič.

Fritz je zlatnik poezije, ki ga od leta 2005 podeljuje Fit media, prejel "za razigranost pesniškega jezika in za prispevek k slovenski literaturi in umetnosti". Nagrado mala Veronika je letos prejela dijakinja Gimnazije Ilirska Bistrica Mia Valenčič za pesem Resnica ali izziv.

Do zdaj so Veronikino nagrado prejeli še Iztok Osojnik, Aleš Šteger, Josip Osti, Ciril Zlobec in Marjan Strojan, Milan Jesih, Miklavž Komelj, Milan Dekleva, Erika Vouk, Ivo Svetina, Ervin Fritz, Taja Kramberger in Tone Pavček, Milan Dekleva, Jože Snoj, Andrej Medved, Barbara Korun, Primož Čučnik, Karlo Hmeljak, Petra Kolmančič, Meta Kušar in Ana Makuc. Lani jo je prejel Tone Škrjanec za zbirko Dihaj.