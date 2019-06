Srbski pisatelj je bil na festival povabljen že ob izidu svojega romanesknega prvenca Via Pula konec osemdesetih let. Foto: Milovan Milenković

Velikićevo najnovejše delo Preiskovalec je izšlo leta 2015, brati pa ga je mogoče tudi v slovenskem prevodu. Foto: Cankarjeva založba

Kot je zapisala članica žirije za Vilenico Jutka Rudaš, Velikićeva dela "z grenkim humorjem reflektirajo krizne trenutke družine, razkrivajo nečloveško obliko enoumja, razgaljajo dejanski svet znotraj individualne življenjske situacije, nakazujejo kolektivnost/individualnost psihološkega doživljanja, diferenciacijo med spoznavajočim subjektom in stvarnostjo zunanjega sveta". Velikićevi protagonisti po njenih besedah "živijo z nerazpakiranimi kovčki, z eno nogo zmeraj v odhajanju; nenehno v iskanju trde točke, ob kateri bi si oddahnili, morda odkrili napake, odkrili sebe in se tako obnovljeni napotili v pravo smer".

Dragan Velikić se je rodil leta 1953 v Beogradu, kjer še danes živi in ustvarja. Njegov prvenec Via Pula je izšel leta 1988 ‒ in leto pozneje je bil tudi prvič povabljen na festival Vilenica, njegovo najnovejše delo Preiskovalec pa leta 2015. V tem času je prejel številne domače literarne nagrade, pogoste časti pa je deležen tudi v tujini. Njegova dela so prevedena v mnoge svetovne jezike, prejela so priznanja kritikov po vsem svetu.

Slovenski avtor v središču letošnjega festivala je pesnik Esad Babačić. Foto: Osebni arhiv

Njegov najbolj prevajani roman je Rusko okno, ki po besedah Jutke Rudaš "v svoji prefinjeni virtuoznosti in intelektualnem naboju ter s popolno jezikovno izbrušenostjo bralca kar ponese s sabo". Članica vileniške žirije sicer z gotovostjo trdi, da vsi Velikićevi romani nudijo bralcu izjemno estetsko doživetje: "Z različnimi izzivi in drobnimi dejavniki razkrivajo prostore vsakdanjega življenja, zapletenost in hkrati preprostost odnosov."

V slovenščino je prevedenih kar nekaj njegovih del, in sicer romani Astragan, Bonavia, Preiskovalec (Cankarjeva založba), Rusko okno (Društvo slovenskih pisateljev), Dantejev trg (KUD AAC Zrakogled) in esej Glas iz razpoke (Wieser), kmalu pa bo izšel tudi esej O pisateljih in mestih (LUD Literatura).

Slovenski avtor v središču Festivala Vilenica je po pisanju Primorskih novic Esad Babačić. Vilenica bo letos potekala na temo Preberi me, podrobnejši program pa bodo organizatorji razglasili danes.

Dragan Velikić o romanu Preiskovalec, nagrajenem z Ninovo nagrado