Prejšnji lastnik knjige vsebine kitice namreč ni želel izdati, zdaj pa je pred dražbo knjige to storila omenjena dražbena hiša.

Rože zla so izšle leta 1857. Foto: Dražbena hiša Drouot

Dragulji je bila ena od šestih Baudelairejeve pesmi, ki jih je francosko sodišče manj kot dva meseca po objavi zbirke Rože zla leta 1857 prepovedalo. Pesnika in njegovega založnika so nato tudi preganjali zaradi javne nespodobnosti.

Francoski pesnik Charles Baudelaire velja za začetnika moderne poezije. Njegova največja stvaritev je pesniška zbirka Rože zla, v kateri je ustvaril novo senzibilnost. Na fotografiji njegov portret slikarja Gustava Courbeta. Foto: Wikipedia

Sodišče je takrat presodilo, da bodo erotični verzi, ki se začnejo z naslovom Moja draga je bila gola, privedli do "vznemirjenja čutov s surovim realizmom", ki žali javno spodobnost. Odločitev sodišča so razveljavili šele leta 1949, še poroča The Guardian.

Poskus objave že leta 1928

Baudelaire je skrivnostno dodatno kitico na roke dopisal v prvi izdaji pesniške zbirke in jo poslal svojemu prijatelju, novinarju in literarnemu kritiku Gastonu de Saint-Valryju.

Po navedbah dražbene hiše Drouot je o kitici leta 1928 poročal poznavalec pesnika Yves Le Dantec, ki je nekdanje lastnike knjige skušal prepričati v objavo, a mu to ni uspelo.

Knjiga z dopisano kitico gre na dražbo v prihodnjem tednu, strokovnjaki pa ocenjujejo, da bo zanjo treba odšteti med 60.000 in 80.000 evrov.