Društvo slovenskih založnikov danes na Bledu pripravlja 17. kongres slovenskih založnikov. Kongres vsako leto združi več kot sto strokovnjakov iz celotne knjižne panoge. Poleg izobraževanja je namen tudi druženje in izmenjava izkušenj ter mnenj o perečih vprašanjih.

Organizatorji nacionalnega meseca skupnega branja si prizadevajo, da bi postal vsakoletna nacionalna akcija promocije branja. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

V popoldanskem delu kongresa bosta udeležence nagovorila državna sekretarka z ministrstva za kulturo Tanja Kerševan Smokvina ter minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo.

Popoldanska okrogla miza bo posvečena nacionalni kampanji osveščanja javnosti o pomenu branja in nakupovanja knjig. "Ko se v založniških krogih pogovarjamo o nujnosti takšne kampanje, je v širši okolici večkrat slišati, da se moramo pač prilagoditi spremembam, ki se dogajajo tudi z novimi tehnologijami in z njimi povezanimi spremembami," pojasnjujejo v Društvu slovenskih založnikov.

Ob tem dodajajo, da branje, bralna kultura in bralna pismenost že dolgo niso več vrednota. Postavljata pa se vprašanji, ali bi z nacionalno kampanjo lahko privzgojili navade nakupovanja in branja knjig ter kaj bi v luči tega mora storiti posamezni deležnik v knjižni verigi.

Anne-Mette Noack iz nemške Založniško-knjigotrške zbornice bo predstavila nemško nacionalno promocijsko kampanjo, ki poteka od leta 2013 in povezuje knjigotržce, založnike in avtorje, osrednje sporočilo pa je poleg veselja do branja izpostavljanje prednosti lokalnih knjigarn.

Luana Malec iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper bo predstavila možnosti nadaljnjega razvoja portala Dobreknjige.si v sodelovanju z založniki. Gre za učinkovito spletno orodje za promocijo branja in dobre literature. Soustvarjajo ga slovenske splošne knjižnice, skupaj z literarnimi kritiki in bralci. Predstavljenih je že več kot 2800 knjižnih naslovov različnih žanrov in zahtevnostnih stopenj branja.

Kot primer dobre prakse bosta Rado Daradan in Mic Melanšek predstavila poslovni model in marketinški koncept svojega podjetja, ki v šestih državah prodaja personalizirane otroške knjige Mali junaki. Foto: Mali junaki

Na kongresu, na katerem bosta podeljeni nagradi za naj založnika in za naj knjigotržca leta, bodo spregovorili tudi številni drugi strokovnjaki. Kot primer dobre prakse bosta Rado Daradan in Mic Melanšek predstavila poslovni model in marketinški koncept svojega podjetja Hurra Studios, ki personalizirane otroške knjige Mali junaki izjemno uspešno prodaja že v šestih državah po svetu, največ v ZDA.

Petra Potočnik pa bo predstavila projekt Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. septembra do 13. oktobra. Organizatorji, ki dogodek pripravljajo drugič, želijo, da bi postal vsakoletna nacionalna akcija promocije branja. Skupaj z založniki, knjigotržci in drugimi akterji želijo najti najboljše poti, kako okrepiti in dolgoročno razvijati branje in bralno kulturo na Slovenskem.