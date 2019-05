Slovenkske pisateljice se v nemčiji predstavljajo pred bližajočim se gostovanjem na Frankfurtskem sejmu leta 2022. Foto: Osebni arhiv

Gabriela Babnik se je predstavila z romanom Tri smrti, ki tematizira različne tipe migracij, Miriam Drev s pesmimi iz zbirke Tirso, Tanja Tuma z romanom o življenju Lavoslava Schwentnerja in Darja Korez Korenčan z romanom Sopranistkine solze, ki razkriva zakulisje opernega sveta.

Odlomke je v nemščini interpretiral nemški igralec Urs Remond, prevedel pa jih je prof. dr. Boštjan Dvořák. Izšli so v brošuri, v kateri je bil predstavljen tudi Slovenski center PEN, njegov ženski odbor in literarna nagrada Mira ter njene nagrajenke in nominiranke.

V Hiši poezije v Berlinu ( Kulturbrauerei) je občinstvo uvodoma pozdravil slovenski veleposlanik Franc But. Večer so popestrili samospevi v interpretaciji Mihe Brkinjača ob klavirski spremljavi Gregorja Jagodiča, vodje Slovenskega kulturnega centra v Berlinu. Dogodka so se poleg Slovencev, ki živijo in delujejo v Berlinu, udeležili tudi predstavniki založnikov in berlinskega literarnega festivala.



Naslednji dan so bila branja v Hamburgu v osrednji knjigarni Lesesaal, besedila naših literarnih ustvarjalk je v slovenščini brala igralka Milena Zupančič, ki je v Berlinu prejela tudi posebno nagrado za upodobitve na filmskem platnu.

Močni glasovi slovenskih pisateljic v priložnostni brošuri. Foto: Osebni arhiv

Poleg obiskovalcev so bili navzoči tudi lastniki knjigarne, ki so obljubili podporo pri širjenju slovenske književnosti, saj bo Slovenija leta 2022 gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. Bili so navdušeni nad izbrano literarno bero in so želeli pripraviti tudi razstavo slovenske literature v nemškem prevodu, žal pa za zdaj pri distributerjih še ni prevodov teh del, zato jih niso mogli naročiti. Spričo velikega zanimanja, bi kazalo v prihodnje zagotoviti prevode nekaterih del slovenskih avtoric, ki so se predstavile v Nemčiji.

Slovenski kulturni center in njegov vodja mag. Gregor Jagodič, ki je organizacijsko poskrbel za celotno predstavitev, si želi nadaljnjega sodelovanja ženskega odbora Mira, zato bodo v tem odboru kmalu naredili seznam članic, s katerimi bi lahko podobne predstavitve pripravili tudi v prihodnje.

Sicer pa prav te dni na Radiu Slovenija v sodelovanju Slovenskega kulturnega centra v Berlinu in odgovornega urednika programa Ars na Radiu Slovenija Mateja Veniera poteka snemanje zvočnih knjig iz zbirke Slovenski literarni klasiki in sodobniki. Iz te zbirke so že uspešno posneli Levstikovo povest Martin Krpan v režiji Alena Jelena in v prevodu prof. dr. Boštjana Dvořáka.