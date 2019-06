Janko Kos je akademsko pot začel s kritičnimi in esejističnimi spisi o slovenski literaturi, pa tudi o načelnih vprašanjih umetnosti in estetike. Nato je prešel v znanstveno raziskovanje teh področij, pri čemer so bili v središču njegovih obravnav odnosi med slovensko književnostjo in drugimi evropskimi literaturami, vzporedno s tem pa tudi historični problemi posameznih literarnih vrst in zvrsti. Foto: BoBo

Predsednik bo podelil tudi red za zasluge, ki ga prejmeta Ana Kranjc in Janez Gabrijelčič, ter medaljo za zasluge, ki jo prejme Sergij Šlenc.

Pahor bo Kosa z zlatim redom za zasluge odlikoval za njegov izjemni znanstveni in kulturni opus ter življenjsko delo na področju primerjalne književnosti. Kosova bibliografija obsega kar 650 enot, med katerimi ključno vlogo zasedajo monografije o Francetu Prešernu, širšemu bralstvu pa je poznan tudi po več literarnih pregledih.

V svojih znanstveno-kritičnih izdajah se je Kos med drugim posvetil Valentinu Vodniku, Matiji Čopu, Ivanu Cankarju, Božu Vodušku in tudi Brižinskim spomenikom. Za eno njegovih najbolj cenjenih knjig velja Primerjalna zgodovina slovenske literature.

Predsednik republike bo podelil tudi dva reda za zasluge, in sicer Ani Kranjc za njen velik prispevek k razvoju izobraževanja odraslih v Sloveniji in drugje ter pri uveljavitvi Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje ter Janezu Gabrijelčiču za zamisel o Rastoči knjigi in za njeno uveljavljanje pri nas in v tujini.

Medaljo za zasluge pa bo Pahor na današnji slovesnosti v predsedniški palači podelil Sergiju Šlencu za njegov izjemni prispevek k povezovanju med italijanskim in slovenskim narodom, predvsem na jezikovnem in literarnem področju.