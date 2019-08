Festival bo 28. avgusta ob 18. uri na murskosoboškem grajskem dvorišču odprla plesna skupina Liquid Loft s predstavo Tuji jeziki (Foreign Tongues). Foto: Zavod Flota/Michael Loizenbauer

14. festival Front@ Natančen program festivala si lahko pogledate tukaj.

Letošnji program murskosoboškega festivala Front@, ki sta ga pripravila Zavod Flota in umetniški vodja Matjaž Farič je usmerjen predvsem v soočenje med plesno umetnostjo in vsakdanom, zato bodo skoraj vi dogodki na prostem. Kot napovedujejo, je v tokratnem programu manj spektakelskega, a več soočenj, brez scenografskih posegov in dialoga z lokalnim okoljem.

Nastopajoči iz devetih držav

Na 25 dogodkih se bodo predstavili umetniki iz Avstrije, Madžarske, Francije, Nizozemske, Velike Britanije, Belgije, Italije, Izraela in Slovenije. Odprla ga bo avstrijska skupina Liquid Loft s predstavo Tuji jeziki (Foreign Tongues), ki poleg številnih narečij z različnih koncev sveta posebej za to priložnost vključuje tudi prekmurski jezik.

Na ogled bo tudi predstava Razgaljeno Rosane Hribar. Foto: Radio Koper/SNG LJ

Na ogled bosta tudi dve slovenski predstavi – Razgaljeno Rosane Hribar in eklektičen spoj različnih odrskih praks v lutkovnem baletu Posvetitev pomladi v izvedbi Lutkovnega gledališča iz Ljubljane, ki bo v soboto sklenil letošnji festival.

S plesom napolniti izpraznjeno mestno središče

Festival bo potekal na ulicah, cestah in drugih javnih površinah ter vsak dan preverjal utrip srečanja med umetnostjo in mestom, saj organizatorji stremijo k odprtosti umetnosti, mesta in ljudi.

Velik del programa je bil izbran na odprtem mednarodnem pozivu ustvarjalcem, da umestijo svoja dela v arhitekturo mesta, ki se, tako kot vsi manjši kraji, spoprijema z izpraznjenim mestnega središča. Prazni javni prostori, ki jih bo naselilo sedem izbranih plesnih del pod skupnim naslovom Odprto mesto, že sami po sebi delujejo kot kulisa in so idealna prizorišča soočenja nespremenljivega – arhitekture in dinamičnega – telesa.

Plesna umetnost na filmu

Poleg plesnih predstav, pogovorov z umetniki in tradicionalne predstavitve mladih plesalcev - Opus 1 pa letošnja Front@ prinaša tudi štiri nagrajene plesne filme, med katerimi organizatorji izpostavljajo plesno grozljivko Vrhunec (Climax) Gasparja Noeja ter filmsko prepletanje znanosti in plesa Simetrija (Symmetry) Rubena van Leera, ki je bil posnet v hadronskem trkalniku v švicarskem Cernu.