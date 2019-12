Predstava Alica v čudežni deželi je primerna za otroke od devetega leta starosti naprej in odrasle. Foto: Anton Podbevšek Teater/Barbara Čeferin

Alica v čudežni deželi (1865) Alica v čudežni deželi je eno najbolj znanih del angleškega pisatelja Lewisa Carrolla (1832-1898). V njem bralec sledi deklici, ki nekega dne pade v zajčjo luknjo in se sreča s čarobnim svetom, poseljenim z nenavadnimi prebivalci. Gre sicer za primer zgodbe, v kateri logika skoraj ne obstaja. Carrollova knjiga je zaradi tega priljubljena tudi pri odraslih in je navdihnila številna gledališka in filmska dela.

Predstava Alica v čudežni je v novomeškem Anton Podbevšek Teatru (APT) v režiji Magdalene Reiter nastala po istoimenskem delu leta 1898 umrlega angleškega pisatelja Lewisa Carrolla in v koprodukciji Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Nadrealističen in večplasten svet nenavadnih prebivalcev

Carrollova Alica v čudežni deželi v tolmačenju režiserke in koreografinje Magdalene Reiter se "prelevi v bogat, nadrealističen in večplasten svet vizualnih iger in dvojnih pomenov, dinamičnih in fizično igrivih prizorov, ki se na vsem lepem razcvetijo še v pesmi in nore koreografije, ob katerih se lahko nedvomno popolnoma enako zabavajo mladi in tudi odrasli gledalci," so zapisali pri APT-ju.

Prizor iz predstave Alica v čudežni deželi. Foto: Anton Podbevšek Teater/Barbara Čeferin

"Ampak nočem med norce!" je pripomnila Alica. "Oh, tu se ne da pomagati," ji je odgovoril Maček, "tu smo vsi nori. Jaz sem nor, ti si nora." "Kako pa veš, da sem nora?" ga je vprašala Alica. "Saj moraš biti," ji je dogovoril Maček, "sicer ne bi prišla sem." odlomek iz knjige

Ali je sploh čemu mogoče zares priti do dna?

In še: "Alica v čudežni deželi je igriva in domiselna upodobitev, ki jo lahko prebiramo kot zgodbo o odraščajočem dekletu. A če smo povsem iskreni, je to umetniško delo, ki nas odrasle v vsakem stavku opominja na dejstvo, da veliko stvari v življenju ne moremo doumeti in da najbrž nikoli ne bomo imeli dovolj časa, da bi vsaj nekaterim izmed njih prišli do dna." Zgodba Lewisa Carrolla prinaša močno sporočilo o razumevanju in sprejemanju samih sebe in sveta, "ne glede na to, kako zapleten in čudaški je lahko videti", zato v resnici deluje precej streznitveno in osvežujoče.

V predstavi nastopajo Lena Hribar, Ana Hribar, Aja Kobe, Rok Kunaver, Matevž Müller, Lada Petrovski Ternovšek in Dušan Teropšič. Dramatizacija je bila delo Eve Mahkovic, dramaturginja je Vedrana Klepica. Glasbo je prispeval Mitja Vrhovnik Smrekar, scenografija je delo Andreja Rutarja. Kostume je zasnovala Ana Savić Gecan, video pa je oblikoval Atej Tutta.

Foto: Anton Podbevšek Teater/Barbara Čeferin Foto: Anton Podbevšek Teater/Barbara Čeferin Foto: Anton Podbevšek Teater/Barbara Čeferin Foto: Anton Podbevšek Teater/Barbara Čeferin Foto: Anton Podbevšek Teater/Barbara Čeferin Foto: Anton Podbevšek Teater/Barbara Čeferin

Predstavo Alica v čudežni deželi si je v Anton Podbevšek Teatru mogoče ogledati 4., 5., 6., 7., 9. in 10. decembra ob različnih urah.