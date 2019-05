Žirija je v utemeljitvi nagrade zapisala, da je predstava Visoška kronika razburljivo popotovanje v kolektivno zgodovino naroda. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Tako Visoško kroniko kot drugo slovensko predstavo Prekleti kadilci je dobro sprejelo tudi festivalsko občinstvo.

V predstavi igrajo Nina Ivanišin, Aljaž Jovanović, Tamara Avguštin, Klemen Janežič in Janez Škof. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

V tekmovalnem programu črnogorskega mednarodnega gledališkega festivala MITfest je bilo letos sedem predstav. V četrtek je po zadnji predstavi žirija v sestavi Radmila Vojvodić (predsednica), Nikola Ristanovski in Željko Hubač soglasno odločila, da nagrado za najboljšo predstavo dodeli Visoški kroniki v Lorencijevi režiji.

Preganjanje čarovnic in protestantov

Zgodovinski roman Visoška kronika, objavljen leta 1919 kot podlistek v Ljubljanskem zvonu in leta 1921 prvič izdan v knjižni obliki, velja kljub nedokončanosti, saj je Tavčarja prehitela smrt, za eno najboljših del v slovenski književnosti. Čeprav je dogajanje postavljeno v 17. stoletje, so bile zgodovinske teme - tridesetletna vojna, preganjanje čarovnic, preganjanje protestantov - po veliki vojni bralstvu blizu in vsako novo obdobje odkriva v pripovedi svoje probleme.

Pri postavljanju predstave je sodelovala Lorencijeva stalna avtorska ekipa v ljubljanski Drami: dramaturg Matic Starina, scenograf Branko Hojnik, kostumografinja Belinda Radulović, skladatelj Branko Rožman, oblikovalec luči Pascal Merat, koreograf Gregor Luštek in lektorica Tatjana Stanič. Foto: SNG Ljubljana/Peter Uhan

Popotovanje v kolektivno zgodovino naroda

Žirija je v utemeljitvi nagrade zapisala, da je predstava Visoška kronika razburljivo popotovanje v kolektivno zgodovino naroda, v katerem se igralci in občinstvo počasi povežejo v intimno interakcijo, kar ustvari edinstveno emocionalno gledališko izkušnjo. Dodala je, da je Visoška kronika na festivalu slavila dvojno - s svojo umetniško vrednostjo, pa tudi s tem, da je na najboljši način predstavila slovensko gledališko tradicijo, ki neguje svojo dediščino in jo uspešno postavlja v evropski gledališki okvir.

Občinstvo izbralo Krvavo svatbo

Ob sklepu festivala je občinstvo za najboljšo predstavo izbralo Krvavo svatbo Federica Garcie Lorce v režiji Igorja Vuka Torbice, koprodukcijo Srbskega narodnega gledališča in Grad teatra iz Budve. Drugo in tretje mesto po izboru občinstva pa sta zasedli produkciji SNG Drama Ljubljana, že omenjena Visoška kronika ter predstava Prekleti kadilci po besedilu Svetlane Makarovič in v režiji Tina Grabnarja.