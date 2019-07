Ostanki nekdanje avstro-ogrske trdnjave Minor v slikovitem okolju Brionov so prizorišče dogajanja brionskega poletnega druženja. Foto: Gledališče Ulysses

Letošnja sezona gledališča Ulysses, ki domuje na Brionih, bo potekala do 31. avgusta. Ponudila bo vrsto že znanih uspešnic tega gledališča, več gostovanj in koncertov.

Šerbedžija bo med drugim nastopil tudi v edini letošnji premieri gledališča Ulysses, predstavi Kdo se boji Virginie Woolf? Edwarda Albeeja v režiji Lenke Udovički.

Gledališče Ulysses sta ustanovila dolgoletna prijatelja in sodelavca, igralec Rade Šerbedžija (na fotografiji) in pisec Borislav Vujčić, s koncertom pa ga je leta 2001 z dobrodelnim koncertom odprla Vanessa Redgrave. Prva predstava gledališča je bila Shakespearjev Kralj Lear s Šerbedžijo v glavni vlogi. Foto: BoBo

Tragikomedija, ki podrobno razkriva življenja dveh zakonskih parov, že več kot pol stoletja osvaja gledališko in filmsko občinstvo. Brionska predstava je koprodukcija gledališča Ulysses in beograjskega dramskega gledališča, ki ga Udovički tudi umetniško vodi.

Igralec... je igralec... je igralec

Udovički je režirala tudi starogrško tragedijo Bakhantke, ki so jo na Brionih uprizorili lani. Letos bodo predstavo igrali v prvem tednu sezone po kultni monodrami igralca Zijaha A. Sokolovića Igralec... je igralec... je igralec, s katero bodo naslednji torek odprli gledališko sezono. Sokolović bo na Brionih letos odigral tudi svojo predstavo Igralec levo desno.

Z monodramo na Brione prihaja tudi beograjski igralec Nebojša Dugalić, ki izvaja predstavo Izpovedi Dmitrija Karamazova na podlagi romana Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega Bratje Karamazovi.

Uspešnici iz prejšnjih sezon

Tudi letos ne bo šlo brez Shakespearja. Na sporedu sta uspešnici iz prejšnjih sezon, Shakespeare poletne noči - variacije in Kralj Lear s Šerbedžijo v glavni vlogi. Obe režiji podpisuje Lenka Udovički.

Otočje, ki ga sestavlja 14 otokov, je bilo pred 30 leti razglašeno za narodni park, še danes pa so Brioni znani kot nekdanja poletna rezidenca Josipa Broza - Tita. Foto: Reuters

Na programu je še predstava 2015 Sofokles: Antigona 2000 let pozneje, koprodukcija s sarajevskim festivalom Mess, ki jo je prav tako režirala Lenka Udovički. Besedilo je prevedla Svetlana Slapšak.

Iz Beograda prihaja Teater zvezdara s predstavo Cormaca McCarthyja Vlak, ki jo je režiral znani srbski gledališki in filmski igralec Voja Brajović. Gledališče Ulysses bo v sodelovanju s hrvaškim domom v Linzu izvedlo tudi predstavo Plesne ure za odrasle in napredne, ki je avtorski projekt Staša Zurovca.

Glasbene večer bo odprl Psihomodopop

Večeru po odprtju sezone bo sledil nastop zagrebške rockovske skupine Psihomodopop. Glasbeni del sezone bosta popestril tudi znani makedonski kitarist Vlatko Stefanovski in sarajevska pevka Amira Medunjanin.

V programu Ulyssesovi klavirski dnevi bo nastopil ljubljanski avtorsko-izvajalski duo Silence, ki ga že 20 let sestavljata pianist Primož Hladnik in pevec Boris Benko. V sklopu klavirskega programa je med drugimi napovedan tudi koncert pianista Mateja Meštrovića in Južnočeške filharmonije, nastopili bodo s programom Classics for new generation.

Sezono bodo sklenili z gostovanjem Hrvaškega narodnega gledališča (HNK) iz Zagreba, ki bo 30. in 31. avgusta odigralo predstavo Kdor poje, slabo ne misli v režiji Reneja Medveška. Predstava je nastala po scenariju Kreše Golika. Film, ki je nastal po scenariju, velja za enega najbolj priljubljenih celovečercev hrvaške kinematografije.