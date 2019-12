Predstava Hotel je nastala ob praznovanju 25-letnice delovanja skupine, ki se bo v Ljubljani predstavila že četrtič. Foto: Pierre Manning

Od nocoj do torkovega, silvestrskega, večera bodo štirikrat zapored nastopili v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD), in sicer s predstavo Hotel.

Nocoj, na prvega iz kvarteta večerov, bo v Štihovi dvorani potekal pogovor z ustvarjalci predstave, ki ga bo vodil Jure Longyka. Predstava je nastala ob praznovanju 25-letnice delovanja skupine, ki se bo v Ljubljani predstavila že četrtič.

Pogled v hotelsko preddverje

Hotel zanje predstavlja radosten vmesni postanek, kjer se usode križajo, trčijo in zoperstavljajo dovolj dolgo, da porodijo anekdote in spomine, so osrednjo tematiko predstave opisali v Cankarjevem domu. "Osupljive pripetljaje razkriva pogled v hotelsko preddverje, katerega notranjost prehaja od dekorja dvajsetih let 20. stoletja do futurističnega oblikovanja štiridesetih let 21. stoletja, z občasnimi utrinki sedemdesetih."

Hotelsko osebje je zaupen očividec življenjskih zgodb čudaških, samosvojih in zanimivih posameznikov, kot so zapuščene neveste iz vrhnjega nadstropja, prismojeni turist, poslovnež v dirki s časom in nemogoča dvojčka. .

Občinstvo bo spoznavalo zgodbo o nekem kraju, prepolnem zgodb, o prostoru, kjer se z ljudmi srečamo praviloma enkrat in nikoli več, pa še to zgolj za hip. "Hotelsko osebje, od pikolovskega Majordoma in sobarice Soubrette do junaškega hišnika in njegovega neločljivega psa Carpette, je zaupen očividec vseh teh življenjskih zgodb čudaških, samosvojih in zanimivih posameznikov, kot so zapuščene neveste iz vrhnjega nadstropja, prismojeni turist, poslovnež v dirki s časom in nemogoča dvojčka," so zapisali v CD.

Vročinski bliski ob razelektritvi ozračja

Beseda éloize iz imena skupine prihaja s kanadskega Magdalenskega otočja in označuje "vročinske bliske ob razelektritvi ozračja, ki jih zasledimo na obzorju". Ta svetloba predstavlja vročino in energijo, ki napajata duha cirkuške skupine, so predstavitev umetniškega kolektiva sklenili v CD.

Skupina je z dih jemajočimi spretnostmi in vragolijami v Gallusovi dvorani gostovala že s predstavami Nomade (2005), Megla (2007) in Cirkopolis (2012).