Zmagovalce bodo razglasili v soboto na slovesnosti v Kasslu.

Edward Clug. Foto: BoBo

Der faust je nagrada, ki jo domačim gledališčem in njihovim ustvarjalcem od leta 2006 podeljuje Združenje nemških gledališč (Deutsches Bühnenverein) v sodelovanju z zveznimi deželami, njihovimi kulturnimi fundacijami in Nemško akademijo odrskih umetnosti.

Kot lahko izvemo na spletni strani Narodnega gledališča v Kasslu, kjer bo letošnja podelitev, jo podeljujejo umetnikom in umetnicam, katerih delo je prelomno za nemško gledališče.

Kdo je Clugova konkurenca?

Nagrado podeljujejo v osmih kategorijah, pri čemer je Clug nominiran v kategoriji koreografija. Poleg njega so tu nominirane še Anne Teresa de Keersmaeker za koprodukcijo Die sechs Brandenburgischen Konzerte ter Erna Omarsdottir in Halla Olafsdottir za balet Romeo und Julia gledališča iz Münchna.

Delo Patterns in 3/4, ki ga je ob 100. obletnici umetniške šole Bauhaus ustvaril za Stuttgartski balet v sklopu tridelnega baletnega večera z naslovom Aufbruch. Foto: Stuttgarter Ballett

Številni slovenski sodelavci

Cluga so opazili z delom Patterns in 3/4, ki ga je ob 100. obletnici umetniške šole Bauhaus ustvaril za Stuttgartski balet v sklopu baletnega večera z naslovom Aufbruch. Premierno je bilo izvedeno 28. marca v Stuttgartu, glasba je delo Milka Lazarja in Stevea Reicha, scenografija Marka Japlja in kostumi Lea Kulaša.

Ključen član mariborskega umetniškega kroga

Clug je po rodu iz Romunije, a je že skoraj 30 let pomembna ustvarjalna sila Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor. V Slovenijo je prišel leta 1991, ko je takoj po zaključku baletnega šolanja v Cluju dobil svoj prvi angažma baletnega plesalca v SNG Maribor. Tu je spoznal režiserja Tomaža Pandurja, s katerim je najprej sodeloval kot plesalec, nato pa je na Pandurjevo povabilo za gledališki spektakel Babilon ustvaril avtorsko koreografijo.

Babilon je bil uprizorjen leta 1996 v Drami SNG Maribor, dve leti kasneje pa je Clug s soplesalko Valentino Turcu ustvaril svoj prvi samostojni koreografski projekt Tango. Tu je začel sodelovati tudi s kostumografom Kulašem in scenografom Japljem, ki sta postala njegova stalna umetniška sopotnika. Ekipi se je leta 2008 pri ustvarjanju projekta Pret-a-porter pridružil še skladatelj Lazar, s katerim je Clug med drugim postavil na oder zelo priljubljeno predstavo Radio & Juliet na glasbo skupine Radiohead.

Kostume za balet je ustvaril Leo Kulaš, scenografijo pa Marko Japelj. Foto: Stuttgarter Ballett

Leta 2003 je tedaj novo imenovani direktor SNG Maribor Danilo Rošker imenoval Cluga za umetniškega direktorja mariborskega Baleta, ki se je pod njegovim vodstvom začel usmerjati v nov umetniški izraz in estetske tokove, hkrati pa začel z gostovanji v tujini in udeležbami na mnogih festivalih po svetu.

Pred dvema letoma je bil Clug nominiran za nagrado benois de la danse s predstavo Handman v izvedbi Nizozemskega plesnega gledališča (NDT 2), letos poleti pa je s sodobnim baletom Peer Gynt razprodal obe predstavi v moskovskem gledališču Bolšoj.