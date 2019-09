Jan Rozman je na majski izvedbi festivala izvedel skupinski marš zamaskiranih performerjev po centru prestolnice. Foto: Festival performansa/Miha Fras

S Festivalom performansa na Novi pošti komentirajo in reflektirajo tudi izjemno festivalizacijo kulturnih dogodkov, h kateri, kot so dejali na majski predstavitvi, tudi sami prispevajo, a na vsebinsko drugačen način.

Festivalska kuratorja sta Urška Brodar in Janez Janša, na tokratni izvedbi bodo podelili tudi festivalsko nagrado.

Sicer je festival v Ljubljani potekal že od 15. do 18. maja, na njem pa so predstavili novo produkcijo v okviru Nove pošte, program katere ustvarjata zavod Maska in Slovensko mladinsko gledališče (SMG).

Kje smo ostali maja?

Tokratna izvedba Festivala performansa sicer nadaljuje tam, kjer se je majska končala. Katarina Stegnar je tedaj s projektom #hatebetter v obliki po Ljubljani razobešenih plakatov na temo sovražnega govora "vznemirila Slovenijo in viralno razplamtela svet". Tokrat pripravlja pogovore z v festival vpetimi ustvarjalci, naslovljene #talkbetter, so še napovedali snovalci programa.

Poleg Stegnarjeve so program majskega festivala krojili tudi Jan Rozman, The Miha Artnak in Rok Kravanja. Jan Rozman je s skupinskim maršem zamaskiranih performerjev po centru Ljubljane osupnil mimoidoče in opozoril na vse večjo militarizacijo družbe, The Miha Artnak pa je nezakonito izvedel umetniško dejanje prečkanja ceste izven urejenega prehoda za pešce, a ostal nekaznovan. S tem je opozoril na vprašanje umetniške imunitete. Majski performans Roka Kravanje pa je nosil naslov Lahko ti podarim samo užitek in je tematiziral prostitucijo.

Nadalje sta se Katja Gorečan in Nika Švab sredi maja vselili v kontejner, kjer sta bivakirali štiri mesece in v njem priredili vrsto dogodkov, tudi že omenjeni Literarni večer nepremičninskih oglasov, s katerimi sta razpirali stanovanjsko problematiko. Zdaj pa performerki napovedujeta torej svojo Izselitev.

Drevišnje dogajanje bo ob 18. uri uvedel performans Literarni večer nepremičninskih oglasov v izvedbi Miša Mićića in Ane Marije Garafol.