Strokovna žirija je matička za najboljšo predstavo v celoti podelila predstavi Dvanajst jeznih mož Reginalda Rosea v izvedbi Šentjakobskega gledališča Ljubljana. Žirija v sestavi Ana Perne, Jure Novak in Janez Škof je prepričana, da gre za predstavo, ki odločno zabrisuje meje med ljubiteljskim in profesionalnim in si poleg matička zasluži tudi vso pozornost javnosti.

Predstava Dvanajst jeznih mož je nastala v režiji Ire Ratej. Foto: Šentjakobsko gledališče/B. Slana

Tudi matiček za moško vlogo je iz iste predstave, saj so ga namenili Bojanu Visterju za vlogo porotnika.

Blaznost in preboj pete stene

Žirija je podelila še matička za odrsko norost ali blaznost igre, ki ga je podelila predstavi Blaznost igre, ki jo je na oder postavila skupina Hlodi, KUD Franc Kotar Trzin. Podelili so tudi matička za preboj pete stene, ki ga je za vlogo v tej isti predstavi prejel Anže Zupanc.

Tudi dve posebni priznanji

Na sobotnem dogodku so podelili so še dve posebni priznanji. Za moško vlogo ga je prejel Klemen Langus za upodobitev Vladimirja v predstavi Čakajoč Godota v izvedbi Gledališča 2B, Društvo Gledališče Bohinjska Bistrica. Posebno priznanje za žensko vlogo pa je šlo v roke Anke Eržen za vlogo Marthe Brewster v predstavi Arzenik in stare čipke, ki jo je uprizorila skupina Teater JJ, Kulturno društvo Janez Jalen Notranje Gorice.

Izčiščena in estetska vizualna podoba predstav

Državna selektorica Ana Ruter, ki je izmed dvajsetih predstav, ki so prišle skozi sito regijskih srečanj, izbrala sedem tekmovalnih, je poudarila, da gledališke skupine kažejo do svojega dela resen, premišljen in ambiciozen pristop in ne podcenjujejo gledališkega občinstva. Predstave po njenih besedah odlikuje veliko število sijajnih igralskih kreacij ter izčiščena in estetska vizualna podoba predstav, prav vse pa delujejo izjemno celovito.

58. Linhartovo srečanje je organiziral JSKD v sodelovanju z Občino Postojna. Foto: JSKD

Vrhunskost tukajšnjega ljubiteljskega gledališča

Letošnji izbor je odlikoval tudi pester nabor besedil in njihova žanrska raznolikost, saj so bile na sporedu tako drame kot komedije, poleg klasičnih besedil pa tudi dela sodobnih slovenskih avtorjev.

58. Linhartovo srečanje je organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) v sodelovanju z Občino Postojna in kot so sporočili, je ta dogodek znova pokazal vrhunskost našega ljubiteljskega gledališča. Navdušenja ni skrivala niti zvesta publika tega srečanja, ki je na vseh predstavah dodobra napolnila dvorano Kulturnega doma Postojna.