Ta je bila po ponedeljkovi predpremierni beograjski uprizoritvi deležna stoječe ovacije, drevi pa bo na sporedu še slavnostna premiera. Zgodba gledališke adaptacije znamenitega Fassbinderjevega filma Vsi drugi se imenujejo Ali se dogaja v 70. letih 20. stoletja v Nemčiji, pripoveduje pa o ljubezni med 40-letnim Maročanom, ki ga – kot večino delavcev iz njegove države – kličejo Ali, in 60-letne vdove Emmi, ki se preživlja kot čistilka. Preko njune zgodbe odstira predstava večplastnost in pretresljivost ljubezni na družbenem robu.

"Emmi in Ali le s tem, da sta skupaj, žalita celotno okolico. Emmi in Ali sta srečna, ko sta sama, toda strupeni okolici ne moreta ubežati. Zgodba se poigrava z žanrom melodrame, toda tisto, kar jo preveva, je tihi obup. Sreča ni zmeraj zabavna," je ob predstavi o pomembni vlogi družbe in njenega sprejemanja vseh oblik drugačnosti v uprizoritvi razmišljal Horvat.

Fassbinderjev film je za oder priredil dramaturg Milan Marković Matthis, v predstavi pa nastopajo Nataša Barbara Gračner, Iztok Drabik Jug, Eva Jesenovec, Tamara Avguštin, Saša Mihelčič, Barbara Žefran, Mitja Lovše, Borut Doljšak, Damjana Černe, Vojko Zidar in Gregor Podričnik.

Poleg festivalskih žirij in medijskih predstavnikov številnih držav se bodo nocojšnje slavnostne premiere udeležili tudi nekateri selektorji uglednih tujih festivalov. Kot so sporočili iz ljubljanske Drame, sta predstavi že nekaj časa razprodani.

Tudi letos se Bitef odvija pod umetniškim vodstvom Ivana Medenica, ki že nekaj sezon uspešno nadaljuje bogato dediščino svojih festivalskih predhodnikov – režiserke in utemeljiteljice Bitefa Mire Trailović, njenega sodelavca in dolgoletnega naslednika Jovana Ćirilova in številnih drugih, ki so utirali Bitefu pot med največje in najpomembnejše evropske gledališke festivale.

Gledališka priredba Fassbinderjevega filma tako kot izvirnik odstira večplastnost in pretresljivost ljubezni na družbenem robu. Foto: SNG Drama Ljubljana / Peter Uhan

Ali nam lahko gledališče sploh še ponudi upanje?

Začetna razmišljanja Medenice o programskem okviru 53. Bitefa so navdihnila spraševanja, ki so se porajala že na 52. Bitefu: ali nam lahko gledališče v teh kompleksnih časih, v katerih živimo, sploh še lahko nudi uteho in upanje.

"To vprašanje se mi je globoko vtisnilo v misli, premleval sem, kako bi lahko k temu prispeval Bitef, ne da bi zašel v smer naivnega optimizma, " razmišlja Medenica. "Letošnje festivalsko geslo tako zveni optimistično, po naslovu pesmi Beti Đorđević Počnimo ljubav iz početka, in je hkrati poziv k temeljiti obnovitvi humanističnih vrednot, na katerih naj bi temeljila družba, skozi različne gledališke oblike."