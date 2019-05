Gledališka režiserka Katja Pegan je od ustanovitve Gledališča Koper leta 2001 njegova direktorica in umetniška vodja. Foto: Gledališče Koper

Nagrado treh primorskih gledališč kot priznanje posameznikom, ki so zaznamovali in pospešili rast in razvoj gledališke umetnosti na tem območju, bodo devetič zapored podelili 6. junija.

Vnovična profesionalizacija gledališča na Obali

Katja Pegan, ki je bila pred desetletjem tudi pobudnica te nagrade, jo bo prejela za zasluge za ustanovitev Gledališča Koper in z njim vnovično profesionalizacijo gledališča na Obali, za režisersko delo ter za pedagoško delo z mladimi gledališčniki v okviru Gledališkega treninga, piše v utemeljitvi.

Nagrajenko je izbrala žirija v sestavi Teja Glažar, Meta Hočevar in Igor Pison. Dobitnika nagrade tantadruj za igralsko stvaritev in gledališki dosežek pa bodo razglasili na sami podelitvi 6. junija na odru koprskega gledališča.

Z nagrado počastijo gledališke junake

Nagrado, poimenovano po knjižnem junaku Cirila Kosmača, so tri primorska gledališča – Gledališče Koper, Slovensko stalno gledališče iz Trsta in SNG Nova Gorica – ustanovila, da vsakoletno počastijo svoje gledališke junake, torej tiste posameznike, katerih delo je omogočilo, pospešilo in zaznamovalo umetniško rast in razvoj gledališke umetnosti na celotnem območju slovenskega življa.

Za življenjsko delo so jo doslej prejeli Bine Matoh, Miranda Caharija, Boris Cavazza, Teja Glažar, Anton Petje, Zdenka Lovec, Stane Leban in Mario Uršič.

Katja Pegan