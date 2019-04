Uprizoritev madžarskega gledališča spremljajo slovenski nadnapisi, ogled pa odsvetujejo mlajšim od 16 let. Foto: SNG Nova Gorica

V nedeljo, 5. maja, bo namreč v SNG-ju Nova Gorica gostovalo madžarsko gledališče Weöres Sándor Színház Szombathely, ki bo na tamkajšnjem velikem odru uprizorilo Lov na čarovnice (The Crucible).

Znameniti salemski procesi

Arthur Miller (1915–2005) je zgodbo svoje drame zasnoval na resničnih dogodkih iz leta 1692, ko so v Salemu v ameriški zvezni državi Massachusetts evangeličanski puritanci oziroma krščanski fanatiki 20 žensk in moških obtožili čarovništva ter jih obesili.

"Svetovno dramsko uspešnico Arthurja Millerja Lov na čarovnice je režiser Róbert Alföldi s številno zasedbo postavil v madžarsko mesto. Igra o sumu in preganjanju razkriva večno delujoče mehanizme, ki z avtoritarnimi manipulacijami dosegajo gnusna ponižanja in moralno razvrednotenje človeka. Iskanje krivcev ("čarovnic") se namreč zlahka prelevi v divjo in agresivno histerijo množice," so zapisali v novogoriškem gledališču.

Dotično dramo lahko razumemo kot psihogram oziroma sociogram družbe, ki zabrede v popolno kolektivno paranojo in histerijo, to pa privede do popolnega razkroja skupnosti in vojne vseh proti vsem. V taki situaciji nihče več nikomur ne zaupa, vsak sumi vsakogar in vsi so osumljeni od vseh, zato hitro nastane odprt prostor za osebno okoriščanje in medsebojno maščevanje.

Je ena čarovnica … Ali več … Če želimo … Če tako želimo … Če smo strahopetni in nevoščljivi … Takrat je … Ne samo ena … Čim več … Vsi … Razen nas samih … Začasno …

Miller tudi scenarist hollywoodske uspešnice

Leta 1996 je Miller napisal tudi scenarij za istoimenski film v režiji Nicholasa Hytnerja, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila Daniel Day-Lewis in Winona Ryder.

Weöres Sándor Színház - A salemi boszorkányok (trailer)