Gaja Višnar v vlogi služkinje Claire. Foto: Russ Rowland

Sicer si je za predstavo Služkinji nominacijo prislužil celotni ansambel, Gaji Višnar pa jo je prinesla glavna ženska vloga. Imena nominirancev Nominacije so objavili v ponedeljek v gledališču Poisson Rouge v West Villageu.

Služenje bogatašinji in naklepanje maščevanja

Dramo Služkinji je v 40. letih prejšnjega stoletja napisal Jean Genet (1910–1986), vendar gre za še zmeraj aktualno delo. Predstava govori o sestrah, ki služita bogati ženski in naklepata maščevanje, na sporedu gledališča The Seeing Place je bilo od konca marca do srede aprila. Poleg Gaje Višnar, ki igra služkinjo Claire, sta v predstavi nastopili še Erin Cronican kot Clairina sestra Solange in Christine Redhead kot Madame.

Gaja Višnar je v gledališču The Seeing Place nastopala že lani kot Ismena v posodobljeni priredbi Sofoklejeve Antigone, ki jo je podpisal Brandon Walker.

Nominirance za nagrade med okrog 40.000 gledališkimi umetniki in ustvarjalci v New Yorku vsako leto od leta 2005 izbirajo umetniki in ustvarjalci newyorških gledališč ter občinstvo. Nagrade podeljuje sklad inovativnega gledališča, ki je bil ustanovljen zaradi večje prepoznavnosti newyorških gledaliških igralcev, ki nastopajo zunaj Broadwaya, a kljub temu s svojim delom prispevajo k ameriški in svetovni kulturi.

Anton Pavlovič Čehov in William Shakespeare

Po igralski karieri v Sloveniji je diplomirala na broadwayski gledališki šoli Circle in the Square z glavno vlogo posestnice Ranevske v drami Antona Pavloviča Čehova Češnjev vrt in vlogo Bruta v priredbi drame Williama Shakespeara Julij Cezar.

Sledili sta predstavi Revealing na Newyorškem gledališkem festivalu in Peter/Wendy v gledališču Roebuck, nato predstava Tjaše Ferme The Female Role Model Project in nazadnje še komedija Zale Djurić Vratar v gledališču HB Playwrights Theatre.

Gaja Višnar bo začela septembra snemati film, v katerem igra junakinjo iz stripa in filma Superwoman. Foto: gaiavisnar.com

Redno angažirana v velikem jabolku

Na odru jo je nazadnje bilo mogoče videti pretekli teden, ko je nastopila v gledališču Drama League v newyorški Tribeci na bralni uprizoritvi novega dramskega besedila avtorice Charlotte Giles iz Teksasa, ki ga je gledališko produkcijsko podjetje Elemental Women Production izbralo med 266 prijavami.

"Gre za predstavitev besedila nove igre občinstvu, da se preveri, ali je za oder ali ne," je dejala Gaja Višnar. Na newyorške gledališke odre pa jeseni prihaja nova predstava, ki jo pripravlja z Elemental Women Production.

Nagrade Sklada inovativnega gledališča v New Yorku bodo podelili septembra.