V komični predstavi, ki je za osrednji scenografski element postavila uro, nastopajo Filip Šebšajevič, Tilen Kožamelj in Anže Zevnik.

Foto: Gregor Salobir

"Čeprav predstava nima besedila, se v njej prepletata dve zgodbi: prva o treh uličnih glasbenikih, ki se ne poznajo, a si vsi hkrati zaželijo igrati na istem kraju - pri uri, in druga o ptičku, padlem iz gnezda, spletenem na vrhu te iste ure, ki išče mamo, pri tem pa naleti na druge živali in različne prepreke," so sporočili iz KUD Moment.

Ustvarjalci predstave uporabljajo tehniko predmetnega gledališča, s katero oživijo različne predmete, lastne uličnim glasbenikom (torbe za instrumente, kovčke, kable, električne podaljške ...), ki tako postanejo lutke.

Na stičišču s pantomimo in z uličnim gledališčem

Pri tem igrata ključni vlogi v živo ustvarjena zvočno-glasbena slika in odrski gib, ki prehaja med pantomimo in animacijo. V uprizoritvi se tako prepletejo elementi lutkovnega, glasbeno-zvočnega in gibalnega gledališča.

"Že z igrivim naslovom, ki določa in prepleta časovno in prostorsko-vsebinsko plat predstave, avtorji ne skrivajo želje po komičnem učinku uprizoritve," so še zapisali v KUD Moment, ki je producent predstave.

Avtor glasbe je Filip Šebšajevič, kostumografinja Mojca Bernjak. Predstava za odrasle in mladino je avtorski projekt in ni vezana na določen prostor, ampak je izvedljiva tako v gledališčih kot tudi na ulici.