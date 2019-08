Rodil se je leta 1960 v Kranju. Študiral na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani in za vlogi Othella in Romea v odlomkih iz Shakespearovih Othella in Romea in Julije je leta 1985 prejel akademijsko Prešernovo nagrado. Že v času študija je igral na profesionalnih odrih in v zunajinstitucionalnih projektih, med drugim je nastopil tudi v Retrogardističnem dogodku Marija Nablocka, piše na strani MGL-ja.

Za vlogo Gospoda Martina v uprizoritvi Kaj pa Leonardo? je leta 1992 prejel Severjevo, leta 1993 pa še Borštnikovo nagrado. Za več igralskih kreacij je na 2. bienalu Ustanove lutkovnih ustvarjalcev v Mariboru prejel nagrado za igro in animacijo.

Veliko je sodeloval tudi z drugimi gledališči in nastopil v več kratkih in igrano-dokumentarnih ter treh celovečernih filmih. Na TV Slovenija smo ga nazadnje lahko videli v kriminalistični seriji Ekipa Bled.