"Podpisani člani umetniškega ansambla SMG ne dopuščamo, da se govori v našem imenu in da se v medijih pod pretvezo kolektivnih odločitev in želja daje izjave, ki niso bile sprejete v skladu z nami in so neresnične," so zapisali.

Petletni mandat vodstvu, ki sta ga izbira Mestna občina Ljubljana kot ustanovitelj Mladinskega gledališča, se izteče aprila prihodnje leto. Foto: BoBo

Umetniški ansambel se je sešel potem, ko so v medijih odzvanjale polemike glede aktualnega vodstva gledališča in programskih odločitev. 19 podpisanih članov se od izjav režiserja Vita Tauferja in igralca Daria Varge, ki sta pretekli teden spregovorila za sobotno izdajo Dela, oddaljuje in program vodstva podpira. "Čeprav smo do določenih njunih potez tudi kritični in si na določenih področjih želimo izboljšav, stojimo za njima, prav tako kot številni podporniki v slovenskem in mednarodnem prostoru," piše v izjavi.

Člani ansambla so spomnili, da so zavezani načelom, ki že desetletja določajo SMG-ju - "to so odprtost, mednarodno sodelovanje, kritičnost, provokativnost, novi modeli uprizarjanja, eksperiment, diskurzivnost, naslavljanje različnih občinstev, gledališče kot družbeni prostor". Prav tako člani ansambla "absolutno zavračajo", da je delovanje gledališča podrejeno posamezniku in v službi njegovih želja. "Želimo si konstruktivnega dialoga in sodelovanja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju med vsemi člani kolektiva SMG," so sklenili.

Taufer in Varga sta med drugim opozorila, da naj bi gledališče z novim vodstvom izgubilo polovico občinstva, ansambel naj bi bil razdeljen, dialog z umetniškim vodjem pa okrnjen.

Tibor Mihelič Syed, ki je mesto direktorja gledališča prevzel leta 2015, je dejal, da je bilo po sredinem kolegiju jasno izraženo nestrinjanje večine članov ansambla "z manipulacijami dveh zaposlenih ter odločeno, da se vsi nadaljnji pogovori in rešitve ne izvajajo v medijih, temveč znotraj kolektiva gledališča, da bi se tako preprečila še dodatna škoda ugledu gledališča". Izkazalo se je tudi, da večina ansambla podpira programske in umetniške usmeritve trenutnega vodstva. "Odgovornost in moralna obveza vodstva pa je, da spoštuje večinsko stališče kolektiva in ne sodeluje v nadaljnji polemiki v medijih, predvsem pa, da se skozi konstruktiven dialog začnemo ukvarjati z vprašanjem, kako naprej, in ne, kako ohranjat status quo," je dodal direktor SMG.

Leta 2015 je umetniško vodstvo prevzel Goran Injac, direktor pa je postal Tibor Mihelič Syed. Foto: BoBo

Gledališče je na spletni strani objavil tudi izjavo za javnost, v kateri se je hrvaški režiser Oliver Frljić odločil ustaviti delo pri projektu Tak silen vzlet se siloma konča. Kot razlog je navedel poskus Tauferja in Varge, "da bi s pomočjo navajanja netočnih informacij in necelovitih podatkov kakor tudi zelo tendencioznih izjav o delu Slovenskega mladinskega gledališča zrušila trenutno vodstvo te ustanove".

Pod izjavo za javnost podpisani člani ansambla pravijo, da čeprav so do nekaterih potez vodstva tudi kritični, stojijo za njim. je sešel za zaFoto: BoBo

Pred dnevi je v javnosti tudi zaokrožilo pismo društva Nomad Dance Academy Slovenija, v katerem so glede aktualnega vodstva SMG zapisali: "V spremenjenih časih, v katerih trenutno živimo, je to vodstvo s svojim vrhunskim kuratorskim pristopom k ustvarjanju repertoarja eno redkih domačih gledališč, ki se sodobnim družbenim, kulturnim in političnim problemom, s katerimi se trenutno sooča sodobna stvarnost, ne izogiba z eskapistično gledališko zabavo, ampak razume, kaj pomeni v tem trenutku ustvarjati umetnost."

Mihelič Syedu in Goranu Injacu, ki je od leta 2015 umetniški vodja, mandat poteče s 1. aprilom 2020.