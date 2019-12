Romana Krajnčan in Danijel Malalan upodabljata gospo Romano in gospoda Ferda, ki sta si do usodnega dogodka ves čas v laseh. Foto: Cankarjev dom/Luca Quaia

Predstava Na dvorišču v režiji Ivane Djilas in z glasbo Lojzeta Krajnčana, ki bo v nedeljo premierno zaživela na odru Kosovelove dvorane v Cankarjevem domu, je utemeljena na ekološko obarvanem, otrokom privlačnem besedilu.

V predstavo Na dvorišču so vpletene pesmi Ferija Lainščka: Muca, Pujs, Petelinček, Kuža Goldi, Goska Neža, Konjiček, Zajček, Krava in Na dvorišču. Foto: Cankarjev dom/Luca Quaia

Na dvorišču, ki je polno živali

V predstavi spremljamo soseda gospo Romano in gospoda Ferda, kmetovalca, ki imata na dvorišču polno živali. Če ima Romana živali rada in jih pušča, da se prosto gibljejo, so živali pri Ferdu privezane in zaprte, izkorišča jih za delo in pridelavo hrane, zato večkrat pobegnejo na svobodo ali k Romani.

Soseda sta si zato ves čas v laseh, nakar si Ferdo zlomi nogo in ne more skrbeti ne zase ne za živali. Romana mu ponudi pomoč, a le če ji obljubi, da bo spremenil svoj odnos do živali ...

Vse tisto, kar naredi predstavo odlično

"Z odlično glasbeno predlogo skladatelja Lojzeta Krajnčana, posneto z zasedbo vrhunskih glasbenikov, v izvedbi Romane Krajnčan in Daniela Malalana nosi v sebi vse tisto, kar naredi otroško glasbeno predstavo odlično. Otroke začara, pritegne njihovo pozornost in jim ponudi kakovostno celostno doživetje ter jih hkrati ozavešča o ključnih vrednotah v življenju," je o predstavi zapisala psihologinja in glasbenica Katarina Habe.

Kdor hoče peti otrokom ...

Kot je o glasbenici Romani Krajnčan, sicer priznani izvajalki avtorskih pesmi za otroke, animatorki in pevki šansonov, nekoč dejal veliki pesnik Tone Pavček: "Kdor hoče peti otrokom, mora imeti glas, ki gre čez do-re-mi in nazaj do mi-re-do. A sam glas še ni dovolj. Mora imeti tudi veliko in lepo srce, v katerega gredo vsi otroci od Anžeta do Žige pa od Žive do Anke. Tak glas in srce, bi rekel, ima Romana Krajnčan. Zato poje otrokom prave njihove pesmi."

Za kostumografijo predstave Na dvorišču je poskrbela Jelena Proković, koreografija je delo Žigana Krajnčana, lutke pa je ustvarila Barbara Bulatović. Predstava je nastala v produkciji SSG Trst in DreamArta v sodelovanju s Cankarjevim domom.