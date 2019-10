Eden od najprepoznavnejših in najbolj priljubljenih muzejev na Manhattnu ima po novem več kot 4.000 dodatnih kvadratnih metrov razstavnih površin, kar je dobro tretjino več kot doslej. V prvem nadstropju bodo nove galerije, katerih ogled bo brezplačen, razširjeni so tudi razstavni prostori v drugem, tretjem, četrtem in petem nadstropju v po novem poimenovanem Krilu Davida Geffna. Poleg tega bo imel muzej tudi novo muzejsko trgovino v povečanem preddverju, pa tudi razširjene prostore za počivanje in gostinske storitve. V četrtem nadstropju je po novem tudi medijski in performans studio, v katero je dogajanje uvedla sonična instalacija Davida Tudorja, ki obiskovalce prestavi v amazonski pragozd.

Po novem na ogled 2.400 del letno

Direktor MoMe Glen Lowry je dejal, da bodo novi razstavni prostori omogočili, da na ogled postavijo še več del iz izjemne zbirke muzeja, "na način, kot ga še ni bilo," poroča New York Times. V slovitem muzeju bodo lahko po novem letno razstavili okoli 2.400 del. Doslej je bila ta številka omejena na približno 1.500 del, kar je pomenilo, da so številna dela "počivala" v skladišču.

Dela so v novi postavitvi postavljena tako, da so poleg ikoničnih del dela sodobnih umentikov. Tako so poleg Picassovih del dela afro-ameriške umetnice Faith Ringgold, ki jo je navdihoval slavni španski umetnik. "S tem ko smo postavili dela dveh različnih umetnikov, se ponuja nov "pogovor", ki omogoča, da lahko dela obeh pogledamo na nov način", je po poročanju ABC-ja dejala specialistika za Picassa Ann Umland.

Muzej je ena od najbolj priljubljenih kulturnih ustanov na svetu. V zadnjih letih se je število obiskovalcev na leto povečalo na več kot tri milijone letno, kar je pomenilo, da se je bilo gneči skoraj nemogoče izogniti.

Muzej se po novem ponaša s tretjino večjo površino. Foto: Facebook

Muzej so leta 1929, ustanovile tri ugledne Newyorčanke Abby Aldrich Rockefeller, Lillie P. Bliss in Mary Quinn Sullivan, ki so bile velike ljubiteljice in mecenke kulture, predvsem sodobne umetnosti.

Sprva je imel muzej prostore v zgradbi Crown na križišču 5. avenije in 57. ulice, že leta 1932 so se preselili nekaj ulic jugovzhodno v večje prostore, a tudi to lokacijo je zbirka hitro prerasla in leta 1939 se je muzej preselil na zdajšnjo lokacijo, v zgradbo, pod katero sta se podpisala Philip Goodwin in Edward Durell Stone. V zadnjih desetletjih so muzej večkrat povečali in razširili, pod načrte pa se je podpisala vrsta uglednih arhitektov, kot zadnji, -obsežna prenova največjega muzeja moderne umetnosti na svetu leta, končana 2004, je trajala kar štiri leta-, Yoshio Taniguchi.

Največjo slavo je MoMi prinesla izjemna zbirka Miroja, van Gogha, Matissa, Dalija, Picassa, Pollocka in Warhola, čigar delo Avignonske gospodične še vedno slovi kot eden najpomembnejših eksponatov newyorške ustanove.

Odprtje prenovljenega muzeja je zaznamovala tudi aretacija sedmih protestnikov. Gre za člane portoriške skupnosti, ki Stevenu Tananbaumu, enem od skrbnikov muzeja očitajo, da se je okoristil s finančno krizo v Portoriku.