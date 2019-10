Projekt BIO 26 je dobitnik nagrade v dveh kategorijah – Identitete in Informacijsko oblikovanje. Foto: MAO

Podelitev je bila nocoj ob odprtju pregledne razstave slovenskega oblikovanja v Narodni galeriji. Dela za pregledno razstavo v Narodni galeriji je strokovna komisija v sestavi Lucienne Roberts (predsednica), Gerwin Schmidt, Vanja Cuculić, Saša Koljcov in Aljaž Vindiš izbrala izmed 354 prijavljenih projektov. Razstava, ki bo na ogled, predstavlja dveletni pregled najkakovostnejše slovenske produkcije vidnih sporočil.

"Oblikovalski studio Ljudje, ki stoji za podobo BIO 26 – slednjega organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje –, je z vizualizacijami žalostnih, alarmantnih in vsakdanjih podatkov odgovoril na moto letošnjega BIO 26, skupno znanje." Foto: Janez Klenovšek

Žirija ga je enoglasno izbrala za najboljše delo bienala

Projekt BIO 26 je dobitnik nagrade v dveh kategorijah – Identitete in Informacijsko oblikovanje. Žirija ga je enoglasno izbrala za najboljše delo bienala. "Zasnova, ki deluje na različnih kanalih in aplikacijah, nima ene same nosilne podobe, temveč je fleksibilna, domiselna in učinkovita," so zapisali.

Oblikovalski studio Ljudje, ki stoji za podobo BIO 26 − slednjega organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje –, je z vizualizacijami žalostnih, alarmantnih in vsakdanjih podatkov odgovoril na moto letošnjega BIO 26, skupno znanje, ki prevprašuje vlogo informacij in oblikovanja v sodobni družbi, še piše v sporočilu za javnost.

Posebno pohvalo je žirija izrekla projektu Sodstvo Republike Slovenije; v državljana usmerjen sistem uporabniške izkušnje, ki ga je agencija Renderspace razvila za Vrhovno sodišče RS. Po mnenju žirije projekt dokazuje "prednosti soustvarjanja, hitrega prototipiranja in sistemskega razmišljanja o pomembnem projektu v javnem interesu, ki dokazuje, kako dragoceno je, če so oblikovalci vključeni v projekt od vsega začetka in na vseh področjih".

V kategoriji Identitete je žirija nagradila vinske etikete Fedora v avtorstvu Hane Stupica. Foto: Hana Stupica/Facebook (Artbutik)

V kategoriji Identitete je žirija nagradila še podobo 33. grafičnega bienala Ljubljana, celostno grafično podobo Comrad Filma, vinske etikete Fedora, podobo dogodka 15. edicije mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema, embalažo Odstotna etiketa, celostno grafično podobo Oko besede 2019, celostno grafično podob Prešernovega gledališča Kranj ter podobo dogodka in opremo prostora Črna lukna.

V kategoriji Komunikacijska in promocijska gradiva so nagrajeni naslovnica revije Mladina Boris Johnson, plakat za predstavo Faust Drame SNG Maribor, plakat za Festival migrantskega filma – Repriza, filmski plakat Jaz sem Frenk, serija plakatov za Klub Božidar, gledališki list in plakat Predmetenje ter serija plakatov za Stiropor Festival 2018.

Nagrajena je bila tudi podoba dogodka 15. edicije mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema. Foto: Kino Otok

V kategoriji Publikacije so nagrajeni knjiga freštreš 10, serija gledaliških listov Gledališča Glej za sezone 2017, 2018 in 2019, katalog Intro 17-18, revija Lutka, naslovnica časopisa Dnevnik O bogu predanih ljubiteljih otrok, serija časopisnih naslovnic Objektiv, razstavni katalog Sites of Exchange, razstavni katalog in vabilo Suna: "Kako narisati mesto?" ter razstavni katalog Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955-1985.

V kategoriji Komunikacijska in promocijska gradiva je bil med drugim nagrajen filmski plakat Jaz sem Frenk. Foto: Kolosej

V državljana usmerjen sistem uporabniške izkušnje

Kategorija Digitalni produkti in storitve ima naslednje nagrajence: spletno aplikacijo MiCreate, spletni portal Portal gov.si ter projekt Sodstvo Republike Slovenije; v državljana usmerjen sistem uporabniške izkušnje.

V kategoriji Informacijsko oblikovanje je žirija ob BIO 26 nagradila še postavitev razstave Tendence, celjska arhitektura in urbanizem 1955-1985 ter postavitev razstave URbrano.

V kategorijah Tipografija ter Dokumenti, vrednostni papirji in plačilni instrumenti žirija nagrad ni podelila.

Od embalaž produktov in plakatov do publikacij in spletnih strani

Na pregledni razstavi so zastopani od celostnih grafičnih podob, embalaž produktov, plakatov in drugih komunikacijskih materialov, do raznovrstnih publikacij, spletnih strani in aplikacij, pa tudi postavitve razstav, infografike in tipografije.

Bienale slovenskega oblikovanja organizira Fundacija Brumen, ustanovljena leta 2003. Fundacija nosi ime Jožeta Brumna, slovenskega pionirja oblikovanja na področju vidnih sporočil, ki je avtor mnogoterih knjižnih oprem, še posebej likovnih publikacij.

