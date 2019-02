Alita je ponovno oživljeni ženski kiborg, starodavna bojevnica, izurjena za najtežje naloge. Foto: Cineplexx

Njena zgodba se je namreč začela že dolgo pred tako imenovano žensko kvoto v filmski industriji, in sicer v začetku devetdesetih let, ko jo je kot protagonistko serije mang, japonskih stripov, ustvaril umetnik Yukito Kishiro. Že leta 1993 so po dveh nadaljevanjih serije posneli japonski animirani film, na kratko anime, z naslovom Bojni angel, ki so ga več kot očitno uporabili za enega glavnih virov in navdihov za igrani film, ki je prav te dni prišel na sporede naših kinematografov.

James Cameron, ki je uradno le scenarist in glavni producent, v resnici pa je njegov vpliv moč čutiti v celotnem filmu, je zamisel o Aliti menda razvijal več let, a je zaradi zavezanosti drugim projektom sam ni mogel režirati in nastanek filma je bil zato dolgo negotov. Končno se je ustvarjalcem pridružil teksaški režiser Robert Rodriguez in uresničil Cameronove sanje.

V vlogi Alite prepriča igralka Rosa Salazar. Foto: Cineplexx

Zgodba Alite: Bojnega angela, filma presežkov računalniške filmske industrije, v katerem se ob pomoči CGI-ja, računalniško ustvarjenega sveta, pred gledalcem razvija barvit in natančno izdelan svet oddaljene prihodnosti 26. stoletja, je sicer precej preprosta. Znanstvenik dr. Ido, ki ga igra tako kot vedno odlični Christopher Waltz, na nekem odpadu najde ostanke kiborga ženskega spola, jih popravi in oživi.

Dekle, ime ji dajo Alita, se ne spominja svoje preteklosti, a v nekem uličnem pretepu se izkaže, da je pravzaprav starodavna bojevnica, izurjena za najtežje naloge. Za njenimi velikanskimi očmi, s katerimi so se ustvarjalci želeli pokloniti tradiciji mang in animejev, se skriva pravi Bojni angel, ki komaj čaka, da se spopade z največjim in najtemačnejšim zlom, ki je povsod navzoče, a hkrati skrito daleč stran od Alitinega revnega sveta.

Največji ljubitelji japonskih animiranih filmov in mang bodo nad filmom, ki je vendarle prilagojen zahodnemu filmskemu okusu, najbrž nekoliko razočarani, saj je zgodba "zmehčana", v njem ni toliko krvavih, nasilnih in nazornih prizorov, kot so sicer značilni za svet animejev, precej bolj cameronovsko barvit in lep je tudi Alitin svet, ki je v mangi prikazan kot dosti večji geto. Za ne tako zelo poučene gledalce pa je Alita: Bojni angel predvsem čudovito računalniško obdelan film, z živahno zgodbo, duhovitimi domislicami in predvsem odlično glavno igralko Roso Salazar, ki je svojo nalogo opravila izvrstno. Nadaljevanje bi bilo kar zaželeno.

Iz oddaje Gremo v kino.

