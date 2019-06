AIR4 se s prvotne iniciative tako premika h grajenju tradicij, z odpiranjem novih poglavij pa intuitivno in odgovorno sledi živi, raznoliki kreativnosti izmojstrenih ustvarjalk in ustvarjalcev," so zapisali v najavi prodajne razstave v Ravnikar Gallery Space.

Prodajno galerijo Ravnikar Gallery Space je odprla Piera Ravnikar z namenom predstavitve mladih in že uveljavljenih umetnikov in umetnic. Foto: Ravnikar Gallery Space/Facebook stran

Po lanski mednarodni prodajni razstavi so se odločili za novo skupinsko postavitev, ki bo torej ponudila izbor 100 prodornih domačih in tujih umetnikov različnih generacij, od Tokia, Aten, Beograda, Ljubljane in Pariza do Porta.

Sodelujočim umetnikom je skupno, da so vsebinske raznolikosti v slikarstvu, risbi in mešani tehniki poenotili v formatu A4, so sporočili iz galerije. Sicer pa skupen razstavni prostor povezuje regionalne umetnike z odmevnimi avtorji od drugod, ki kljub povezovanju ne podležejo poenotenju, temveč ohranjajo močno, neodvisno vizualno identiteto.

Ohranitev idejnega semena projekta

Druga izvedba razstave AIR4 ohranja idejno seme projekta: ljubiteljem sodobne likovne umetnosti ponuja druženje z ustvarjalci ter spojitev inovativnega s cenovno dostopnim.

Novi prostori in pristopi vabijo tako zainteresirano javnost kot tudi tiste, ki še niso stopili v prodajno galerijo, dostopne cene pa ponujajo priložnost tudi zbiralcem na začetku njihove poti.

Projekt AIR4 je posvečen izvirnemu umetniškemu ustvarjanju - originalni risbi in sliki ter ambiciozni regijski produkciji, ki soustvarja in sobiva z mestom. Umetniki so za prodajno razstavo AIR4 ustvarili 100 izvirnih likovnih del, ki bodo glede na napovedi galerije na voljo po dostopni ceni. Foto: Ravnikar Gallery Space/Facebook stran

Pogled na svet skozi druge oči kot privilegij

Povezovanje ustvarjalcev z zbiratelji omogoča aktivno podporo sodobne likovne produkcije vzhajajočih in uveljavljenih umetnic, umetnikov in kolektivov, zbirateljem pa odpira okno v svet odkrivanja, raziskovanja in povezovanja s sodobno umetnostjo. "Kdaj je lahko privilegij že samo gledati svet skozi druge oči, sploh pa, če lahko košček, vzet iz pokrajin domišljije, poneseš v svoj dom," so izpostavili v galeriji.

Razstavo AIR4, ki jo odpirajo drevi ob 18. uri, bo mogoče obiskati do 30. avgusta.