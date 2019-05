Razstava bo na ogled do 3. junija. Foto: Ravnikar Gallery Space

V knjigi avtor spregovori o hrepenenju bivanja zunaj meja konvencionalne družbe.

Umetnica kaže posebno povezanost s Hessejevim tematiziranjem mnogoterosti in zavračanjem zamisli o življenju kot procesu in razvoju, ki nas pripravi na smrt.

Postavlja se v kožo vsakdanjega človeka

Razstava Ane Milenković se navdihuje v Hessejevi zgodbi, ki posameznika postavlja v kožo vsakdanjega človeka, razcepljenega med obveznostmi do svoje družine in hrepenenjem po duhovni izpolnitvi, ki jo ponuja nekonvencionalnost. "Umetnica kaže posebno povezanost s Hessejevim tematiziranjem mnogoterosti in zavračanjem zamisli o življenju kot procesu in razvoju, ki nas pripravi na smrt," so zapisali v galeriji.

Vse nejasne razcepljenosti so vedno v nas

Umetnica obenem ponuja t. i. priročnik za razumevanje, gledalca potolaži, "da so vse nejasne razcepljenosti vedno v nas, pa naj gre za mladost in starost, dobro in zlo, poraz in zmago". Kot poudarja, ne gre le za dvojnosti, temveč posvečanje pozornosti različnim notranjim glasovom, ki se prikradejo na površje, ko se jim to zahoče.

Čeprav avtoričina umetniška dela temeljijo na sprehodu po literarnem prostoru, jih to ne omejuje. Foto: Ravnikar Gallery Space

Čeprav avtoričina umetniška dela temeljijo na sprehodu po literarnem prostoru, jih to ne omejuje. Umetnici uspe doseči, da obe področji sobivata, namesto odseva geografskih potovanj literarnih junakov in njihovih zgodb pa gledalcu ponuja premišljeno odprt prostor za uganke, skrivnosti in razmislek, so še zapisali v galeriji.

Nagrada za uveljavljajoče se umetnike The Griffin Art Prize

Ana Milenković, rojena leta 1988, je diplomirala na Fakulteti za likovne umetnosti v Beogradu in magistrirala na Univerzi za umetnost v Wimbledonu. Je prejemnica vrste nagrad, med katerimi izstopa nagrada za uveljavljajoče se umetnike The Griffin Art Prize. Za seboj ima več samostojnih in skupinskih razstav po vsem svetu, nedavno se je predstavila s samostojno razstavo Clifford Chance Headquarters v Londonu, kjer trenutno živi in ustvarja.