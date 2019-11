Pedro Almodovar in španski minister za kulturo in šport Jose Guirao na odprtju razstave. Foto: EPA

Pedro Almodovar in Jorge Galindo. Foto: EPA

Iz narave prek fotografije na platno

"Ne morem se imenovati za slikarja. Slikar tukaj je Jorge, čeprav sem tudi jaz slikal," je še dodal Pedro Almodovar ob razstavi, ki je na ogled v Tabacaleri, madridski stari tobačni tovarni, v kateri danes deluje kulturni in umetnostni center.

Razstavljena tihožitja velikega formata se opirajo na Almodovarjeve digitalne fotografije, ki sta jih oba umetnika posnela v preteklih mesecih. Največja slika meri šest metrov v višino in 11 metrov v dolžino.

Začelo se je z Bolečino in slavo ...

Kot je pojasnil kurator Rafael Doctor, je zamisel za projekt nastala, ko je Jorge Galindo ustvaril sliko za zadnji Almodovarjev film Bolečina in slava, s katerim se je španski filmar podal v tekmo za nominacijo za oskarja 2020 za film, ki ni v angleškem jeziku. Antonia Banderasa pa so v Cannesu ovenčali s palmo za glavno moško vlogo.

Antonio Banderas v prizoru iz Almodovarjevega filma Bolečina in slava ob platnu Jorgeja Galinda. Foto: IMDb

70-letni španski multitalent

Le malo ljudi ve, da leta 1949 rojeni Almodovar že nekaj časa slika. V mladosti pa je denimo s pankovsko skupino poskrbel, da takratno nočno življenje v Madridu ni bilo umirjeno. Leta 1991 je objavil roman Patty Diphusa, dnevnik izmišljene pornografske zvezdnice. Poleg tega že nekaj let piše zgodbe za španske časopise, dejaven pa je tudi kot mecen.

Razstava v Tabacaleri je na ogled do 26. januarja, še poroča nemška tiskovna agencija DPA.