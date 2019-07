Božidar Jakac na odprtju razstave del, ki jih je leta 1985 ob imenovanju za častnega občana Občine Metlika poklonil Belokranjskemu muzeju v Metliki. Foto: Mirko Kambič/Belokranjski muzej v Metliki

Na ogled je izbor 44 del, v glavnem v tehniki krede in pastela, ter grafik, ki so jih v Belokranjskem muzeju dobili s tremi Jakčevimi donacijami. Leta 1985 so prejeli zadnjo, istega leta pa so ga imenovali za častnega Metličana. Kot je povedala Andreja Brancelj Bednaršek, direktorica Belokranjskega muzeja, v okviru katerega deluje Galerija Kambič, se želijo s to razstavo Jakca spomniti tudi kot metliškega častnega občana.

Trije ustvarjalni obiski Bele krajine

V Belokranjskem muzeju skupaj hranijo 75 Jakčevih del, tri od teh, ki so jih dobili z donacijo družine Kambič, so stalno razstavljena v Galeriji Kambič. Muzejska direktorica je opozorila, da je bil Jakac z Belo krajino ustvarjalno precej povezan. Tam je namreč večkrat ustvarjal v 20. in 40. letih prejšnjega stoletja ter tudi še med drugo svetovno vojno.

Foto: Belokranjski muzej v Metliki

Razstavo v Galeriji Kambič so zasnovali glede na navedene Jakčeve tri ustvarjalne obiske Bele krajine. Ta dela pa imajo poleg umetniške tudi dokumentarno vrednosti, saj je na njih zabeleženo takratno življenje.

Leta 1899 v Novem mestu rojeni Božidar Jakac je bil eden od ustanoviteljev Akademije za upodabljajočo umetnost v Ljubljani v letu 1945, nato njen prvi rektor in prvi profesor za grafiko in risanje. Številnim domačim ustvarjalcem je odprl vrata na evropska in svetovna likovna prizorišča.

Ob raznolikih akademskih članstvih tudi častna občanstva več mest

Jakac je bil redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) in dopisni član drugih jugoslovanskih akademij, član Evropske akademije znanosti, umetnosti in književnosti v Parizu ter častni član risarske akademije v Firencah. Bil tudi je častni občan Novega mesta ter številnih drugih slovenskih in jugoslovanskih mest, prejel pa je tudi vsa osrednja kulturna državna priznanja. Umrl je leta 1989, pokopan pa je v svojem rodnem Novem mestu.

Božidarja Jakca se uvršča med velikane novomeške in slovenske kulturne zgodovine. Tukaj je na portretu Tihomirja Pinterja iz leta 1980. Foto: Tihomir Pinter/iz fonda Galerije Božidar Jakac

Razstava Božidar Jakac v Beli krajini, za katero niso pripravili posebnega odprtja, je v metliški Galeriji Kambič na ogled do 31. decembra.