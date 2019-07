Razstava Narejeno v gozdu bo na ogled do 3. novembra. Foto: Maruša Lapuh

Razstavo makedonske, v Ljubljani delujoče akademske grafičarke odpirajo nocoj v lapidariju Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. Predstavila bo niz monotipij in instalacij, pri katerih je za matrico uporabila lubje drevja, ki ga je napadel lubadar.

Kustosinja razstave Kristina T. Simončič je zapisala, da so sledi lubadarjev sledi uničenja dreves in hkrati rojstva življenja druge vrste, ki jo ljudje zaradi majhnosti preprosto spregledajo.

Posledice neracionalnega poseganja v naravo

Avtoričino zanimanje za "grafične" sledi življenjskega cikla lubadarjev ali zalubnikov pa izhaja iz raziskovanja razlogov za okrepljeno število teh žuželk "kot posledico človekovega neracionalnega poseganja v naravo, nestrukturiranega pogozdovanja monokultur na nižjih nadmorskih višinah in podnebnih sprememb".

Odtise na papirnih trakovih je s prepletanjem in lepljenjem združila v večje grafične instalacije, ki jih je združila v celovito postavitev.

Zrcalna slika civilizacije in sveta

Razstava Narejeno v gozdu prinaša tudi zrcalno sliko civilizacije in sveta, reflektiranega skozi dela Svetlane Jakimovske Rodić. "Zgodba o lubadarjih pa zajema kompleksno situacijo, v kateri živimo, saj človeški um na vrhu hierarhične lestvice vsak dan razvija nove znanstvene dosežke in presežke, vendar z vso tehnologijo, ki jo premoremo, delovanja lubadarja še vedno ne znamo zajeziti," je dodala kustosinja.

Sporočilo razstave odzvanja kot opozorilo na možnost uničenja gozdov na svetovni ravni in z njim človeštva ter vabi k premisleku o posledicah človeških dejanj za prihodnost planeta, je še zapisala Kristina T. Simončič.