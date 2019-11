Slovenski paviljon so sicer zaradi poplav predčasno zaprli.

31 odstotkov obiskovalcev predstavljajo mladi do 26. leta starosti. Foto: EPA

Predsednik institucije Beneški bienale Paolo Baratta je ob sklepu bienala spomnil, da mineva letos 21 let, odkar je bienale dočakal temeljito prenovo in nato prav pod njegovim vodstvom zaživel v današnji podobi. Letošnja izdaja nas je spodbujala, da na dogodke vedno pogledamo v vsej njihovi kompleksnosti, kar je pomembno v časih, ko vse prevečkrat prevlada poenostavljanje, ki izvira iz konformizma in strahov, pravi.

Po njegovih besedah je bil v zadnjih desetletjih eden izmed ciljev bienala tudi izboljšati interakcijo med obiskovalci in umetniškimi deli, vloga bienala pa je bila razumljena kot vloga institucije, ki je predana promociji svobodne, odprte in samozavestne družbe.

Discordo Ergo Sum, instalacija avstrijske avantgardne umetnice Renate Bertlmann. Foto: EPA

Letošnji bienale je potekal pod naslovom May You Live in Interesting Times. Glavna razstava je predstavila dela 79 umetnikov z vsega sveta. Poleg tega je ena največjih manifestacij sodobnega vizualnega ustvarjanja na svetu vključevala 90 nacionalnih predstavitev, od tega 30 v paviljonih v Giardinih, 25 v Arzenalu in 35 na različnih lokacijah po mestu. Prvič so se letos v nacionalnih paviljonih predstavile Gana, Madagaskar, Malezija in Pakistan.

Bienale si je ogledalo natanko 593.616 ljudi. Od tega predstavljajo mladi do 26. leta starosti 31 odstotkov. Kar 34.858 mladih se je udeležilo izobraževalnih aktivnosti, 29.347 odraslih in skupin pa se je udeležilo vodenih ogledov. Dnevno so v povprečju našteli 3.430 obiskovalcev.

V slovenskem paviljonu se je predstavljal Marko Peljhan z delom Here we go again...System 317. Med poplavami ga je voda poškodovala do te mere, da je bil zadnje dni zaprt. V ospredju Peljhanovega projekta je bilo hipersonično plovilo, v katerem so si obiskovalci lahko postavljali vprašanja, povezana s trenutnim ekološkim in političnim stanjem na planetu in iskali odgovore nanje. Projekt je del Peljhanove serije Resolucija, ki obsega 20-letni ciklus del.

Umetniško delo je nastalo v sodelovanju z arhitekturnim birojem Trošt&Krapež in stalnimi sodelavci Zavoda Projekt Atol. Kustos predstavitve v Benetkah je bil Igor Španjol, komisarka pa direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac.

Instalacija nemškega vizualnega umetnika Hita Steyerla. Foto: EPA

Projekt je bil tudi medijsko odmeven – spletna platforma The Art Newspaper je denimo predstavitev Republike Slovenije uvrstila med pet najboljših paviljonov v Arzenalu.