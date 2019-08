Poslikavo je ta najslavnejši anonimni ulični umetnik ustvaril leta 2017 na eni izmed strani opuščene zabaviščne stavbe Castle Amusement, svoje avtorstvo pa je takrat potrdil na svoj uveljavljen način z objavo fotografije na svoji spletni strani in na Instagramu.

"To je absolutna tragedija."

Kot je za CNN povedal eden izmed prebivalcev Doverja, so v soboto ob stavbi postavili gradbeni oder, naslednje jutro pa je bila poslikava že odstranjena. Poslikava je v zadnjih dveh letih postala znamenitost Doverja, ki je pritegnila mnoge turiste.

"Zakaj??? Ne morem razumeti, zakaj so odstranili to mojstrovino," je na svojem profilu na Facebooku zapisala ena izmed prebivalk Doverja. "To je absolutna tragedija. Pred kratkim sem imela na obisku družino z Irske in ko smo prišli v mesto, so najprej povprašali, ali gremo pogledat Banksyja," je še dodala.

Nekateri so Banksyjevo stvaritev ob njenem nastanku skritizirali, da je "preočiten", drugi pa so opozorili na subtilne razpoke, ki se zaradi delavčevega dleta (ki morda simbolizira "čisti" izstop, ang. hard brexit) širi po celotni zastavi. Foto: Reuters

Po pisanju Telegrapha je pravzaprav družina Godden, ki ima v lasti zgradbo, na kateri je bila poslikava, v preteklosti izrazila zanimanje za prodajo te Banksyjeve umetnine. "Lahko potrdimo, da raziskujemo možnosti zadržanja, odstranitve ali prodaje stvaritve," so zapisali člani družine v izjavi leta 2017 in dodali, da bodo "z zaslužkom od kakršne koli prodaje stvaritve poskrbeli za koristi lokalnih dobrodelnih organizacij".

Nelagodje med prebivalci Doverja

Čeprav za zdaj še ni jasno, ali so poslikavo odstranili ali prebelili, je po poročanju CNN-a zaradi njenega nenadnega izginotja zaznati občutje nelagodja med domačini. "Želim ostati v EU-ju in bojim se, kaj se bo zgodilo po 31. oktobru," je dejal eden izmed njih.

Pristaniško mesto Dover. Foto: Reuters

"Vandalizem najvišjega reda."

"V imenu prebivalcev Doverja bi rad izrazil obžalovanje zaradi uničenja našega Banksyja. Kulturni vandalizem najvišjega reda," je na Twitterju zapisal še en prebivalec Doverja. Sicer pa je to britansko mesto s svojimi slavnimi belimi pečinami eden prvih prizorov, ki jih vidijo prišleki v Veliko Britanijo in je pogost motiv v medijskem poročanju o brexitu.