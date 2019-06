Skrivnosten ostaja tako kupec kot znesek, ki ga je ta odštel.

Medtem ko nekateri menijo, da je slika Caravaggiovo delo, so drugi strokovnjaki prepričani, da gre za kopijo enega izmed flamskih caravaggistov, Louisa Finsona (1580 ali 1575–1617). Foto: EPA

Sliko, ki so jo leta 2014 našli na podstrešju vile v mestu Toulouse, so nameravali v francoskem mestu prodati 27. junija, vendar pa so jo že nekaj dni prej prodali tujemu kupcu. Po besedah Marca Labarba, ki je v imenu lastnikov prodajal sliko, bo ta zdaj zapustila Francijo, vendar pa bo menda kmalu razstavljena v za zdaj še neimenovanem "pomembnem muzeju". Na željo prejšnjega lastnika so namreč v pogodbo dodali klavzulo, ki zavezuje kupca, da javnosti omogoči ogled dela.

Slika, katere vrednost so ocenjevali na 150 milijonov evrov, je nastala leta 1607. Meri 1,44 metra v višino in 1,75 metra v širino. Prikazuje Judito, upodobljeno kot elegantno oblečeno žensko, ki z mečem obglavlja Holoferna. Sicer je znana še ena Caravaggieva slika z upodobitvijo Judite, ki obglavlja Holoferna iz leta 1602, ki pa je danes razstavljena v palači Barberini v Rimu.

"Prodali smo jo za lepo ceno," je za Reuters povedal Marc Labarbe, ki pa ni želel razkriti točnega zneska.

Caravaggio naj bi naslikal dve različici svetopisemskega prizora, v katerem Judita reže Holofernu glavo. Foto: EPA

Sliko je aprila leta 2014 našel lastnik vile blizu Toulousa, medtem ko je na podstrešju iskal izvor zamakanja, ki ga je opazil v hiši. Delo ga je povsem presenetilo, saj se ni zavedal, da tam leži kakšna slika, še manj, da bi lahko bila tako dragocena. Potem ko je platno prišlo v roke strokovnjakov, se je razširilo mnenje, da gre nemara za eno od dveh različic Judite, ki obglavlja Holoferna.

Ker bi bilo, če bi šlo zares za delo Caravaggia (1571–1610), vodilnega mojstra svojega časa v Italiji, to umetniško odkritje zgodovinskega pomena, je francosko ministrstvo za kulturo marca 2016 sliko razglasilo za narodni zaklad in za 30 mesecev prepovedalo njen izvoz.

Decembra lani je francoska vlada umaknila prepoved izvoza slike, prav tako pa Francija ni pokazala zanimanja za nakup dela s še vedno nejasno atribucijo. Najbolj zavzet zagovornik Caravaggiovega avtorstva je trgovec z antikvitetami Eric Turquin. Prepričan je, da je platno dolgo iskana druga različica Caravaggiove obravnave motiva. "Unikatna svetloba in energija sta tipični za Caravaggia ... slika je avtentična." Prepričan je celo, da je eno od mojstrovih najbolj prelomnih del. "Slika je izredno dobro ohranjena, v veliko boljšem stanju kot marsikatero Caravaggievo delo, ki sem jih videl v Neaplju," je pred nedavnim dejal Turquin. Vendar vsi ne delijo njegovega prepričanja. Četudi se stroka strinja, da gre za kakovostno sliko, zlasti italijanski poznavalci dvomijo o sami atribuciji. Verjetnejše se jim zdi, da je slika delo flamskega mojstra Louisa Finsona, ki je sodeloval s Caravaggiem.