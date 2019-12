Emmanuel Perrotin, trgovec z umetninami in ustanovitelj galerije, ki je razstavljala dotično umetniško delo Maurizia Cattelana. Foto: EPA

"Ljubim umetnost Maurizia Cattelana, in resnično ljubim to instalacijo. Je zelo okusna." David Datuna

Banana, z lepilnim trakom pritrjena na steno razstavnega prostora galerije mednarodne galerije Perrotin, je te dni dosegla širno slavo, potem ko jo je umetniški aktivist David Datuna odlepil z zidu, olupil in pojedel pred očmi obiskovalcev tega največjega sejma umetnin v Miamiju.

Datuna, v Gruziji rojeni in v New Yorku živeči aktivistični umetnik, je svoj performans naslovil Lačni umetnik.

Še pred tem pa je umetnino priznanega italijanskega umetnika Maurizia Cattelana, naslovljeno Komik, kupil neki francoski zbiralec za 120.000 dolarjev (108.500 evrov). Vendar je zbiralec z nakupom umetnine v roke dobil le certifikat o avtentičnosti in pridobil pravico do ideje, kar pomeni, da je banano mogoče zamenjati. In to so v galeriji tudi storili, predstavnik galerije za stike z javnostjo Lucien Terras pa je za lokalni časnik povedal, da Datuna "ni uničil umetnine. Banana je ideja."

Avtor instalacije Maurizio Cattelan. Foto: EPA

Uokviriti certifikat?

Pravzaprav bo v muzejski zbirki pristala tretja izvedba te instalacije. Emmanuel Perrotin, trgovec z umetninami in ustanovitelj galerije, ki je razstavljala delo, je za The Art Newspaper povedal: "Sarah Andelman [ustanoviteljica pariške modne trgovine Colette] je kupila številko ena, pri številki dve pa želi stranka ostati anonimna. Za tretjo izvedbo bo ime [kupca] razkrito, ko bo delo podarjeno muzeju." Glede na navedbe tega spletnega portala bo delo muzeju najverjetneje dano v dolgoročno hrambo, ki bo s časom postala stalna pridobitev.

"Brez certifikata konceptualno umetniško delo ni nič drugega kot njegova materialna reprezentacija." Foto: EPA

Sarah Andelman je dejala, da je delo kupila za pisarno svojega podjetja Just an Idea, vendar je dodala: "Menim, da ne bo na ogled ves čas, bom pa morda dala uokviriti certifikat. In seveda ga bom več kot z veseljem kdaj 'posodila' muzejem."

V tem tednu so iz galerije sporočili še, da certifikat, ki vključuje natančna navodila za to instalacijo, potrjuje, da gre za Cattelanovo delo: "Brez certifikata konceptualno umetniško delo ni nič drugega kot njegova materialna reprezentacija."

Povzročitev povečanja nenadzorovanega gibanja množice

Dodali so, da so banano odstranili s stene zadnji dan sejma, torej še pred samim zaključkom dogodka, saj je "instalacija povzročila povečanje nenadzorovanega gibanja množice in namestitev dela v našem razstavnem prostoru je ogrozila varnost tukajšnjih umetniških del, kakor tudi tistih v sosednjih razstavnih prostorih."