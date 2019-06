V 14 novih sobanah, ki se raztezajo na 1100 kvadratnih metrih, je razstavljenih 105 umetnin. Foto: EPA

V njih so na ogled dela umetnikov od Tiziana in Tintoretta do Lorenza Lotta in Paola Veroneseja, skupaj več kot 105 mojstrovin beneškega in firenškega slikarstva. Številne umetnine, ki so bile doslej uskladiščene v depojih, so zdaj prvič po dolgih letih na ogled za javnost.

Eike Schmidt pred Urbinsko Venero, ki je zdaj dobila bolj izpostavljeno mesto v stalni postavitvi. Foto: EPA

"Kot da bi v galeriji Uffizi odprli še en muzej"

Prenova dvoran v prvem nadstropju galerije, ki obsegajo 1100 kvadratnih metrov površin, je trajala leto dni. "Tako je, kot bi v galeriji Uffizi odprli drug, nov muzej," je odprtje prenovljenih dvoran komentiral direktor galerije Eike Schmidt, ki bo novembra prevzel vodenje Umetnostonozgodovinskega muzeja na Dunaju.

Tizianovi mojstrovini Urbinska Venera iz leta 1538 - in še dvema manjšima slikama - je posvečena lastna dvorana. Ena izmed dvoran je v celoti namenjena delom beneškega naturalizma, med drugim so v njej slike Tintoretta in Veroneseja, v eni izmed dvorani so na ogled portreti Medičejcev.

Ljudska Devica (Madonna del Popolo) slikarja Federica Baroccija je razstavljena v Dvorani stebrov, ki naj bi obiskovalcu priklicali cerkveno vzdušje. V istem prostoru je tudi zbirka oltarnih nastavkov iz časa protireformacije. Foto: EPA

Kot je še povedal Schmidt, pridejo slikarske mojstrovine v prenovljenih dvoranah zahvaljujoč novi, naravni razsvetljavi in boljši razporeditvi še bolj do izraza. Stene so preoblekli v barvi, ki predstavljata razstavljene umetnine: zelena simbolizira draperije in zavese na številnih beneških renesančnih umetninah, temno siva pa firenško šolo in kamne, iz katerih je zgrajena stavba sama.

Uspešen mandat prvega tujega direktorja

Galerija Uffizi je še vedno eden najbolj obleganih muzejev v Evropi. V letu 2018 so v ustanovi, pod okrilje katere spadata še Palača Pitti in vrtovi Boboli, našteli več kot štiri milijone obiskovalcev. Samo v renesančni Palači Pitti, hranijo največjo zbirko del italijanskega renesančnega slikarja Rafaela, se je obisk v primerjavi z letom prej povečal za 25 odstotkov.

Eike Schmidt je vodenje galerije kot prvi tujec v zgodovini njenega delovanja prevzel novembra 2015. Novost, ki jo je uvedel ‒ višje cene vstopnic v visoki turistični sezoni in nižje zunaj sezone ‒ je dosegla svoj namen. S tem se je zmanjšal naval v galerijo v vročih poletnih mesecih in povečalo število obiskovalcev v hladnejšem delu leta.