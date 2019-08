Bushevo predsedovanje ZDA so zagotovo najbolj zaznamovali napadi 11. septembra 2001, ki so ga torej doleteli že v prvem letu prvega mandata. ZDA so na svetovno teroristično grožnjo odgovorile z vojnama v Afganistanu in Iraku.

Prva razstava v novem prizidku

Serija 66 portretov, ki jih je naslikal Bush, bo od 7. oktobra razstavljena v galeriji Kennedyjevega centra v Washingtonu, kjer bodo na ogled do 15. novembra, so sporočili iz tega ameriškega nacionalnega kulturnega centra. Serija portretov nosi naslov Profiles in Courage (slov. Profili v pogumu) in bo prva postavitev v novem prizidku zgradbe tega centra.

Na ogled bodo postavili Busheve upodobitve ranjenih ameriških vojaških veteranov. "Kennedyjev center je ponosen, da deli ta dela – naslikal jih je živeči predsednik –, ki se poklanjajo moškim in ženskam, ki branijo našo svobodo," je v izjavi za javnost zapisala predsednica centra Deborah Rutter.

Busheva knjiga s portreti veteranov in njihovimi osebnimi zgodbami, ki jih je prav tako spisal nekdanji predsednik, je izšla leta 2017. Foto: Amazon

Raziskovanje vidnih in nevidnih poškodb

Ta celotna serija njegovih oljnih platen je že bila razstavljena v predsedniškem centru Georgea W. Busha v Dallasu in predstavljena v knjigi Portraits of Courage: A Commander in Chief's Tribute to America's Warriors (slov. Portreti poguma: Vrhovni poveljnik v čast ameriškim bojevnikom.), ki je izšla leta 2017.

Vsako izmed upodobitev v knjigi spremlja navdihujoča zgodba posameznega veterana izpod peresa nekdanjega predsednika, predgovor k tej knjižni izdaji, ki je na voljo tudi v zvočni obliki, pa je napisala nekdanja prva dama Laura Bush.

"Raziskovanje poškodb – vidnih in nevidnih –, ki so jih dobili ti veterani, ponuja edinstveno perspektivo vrhovnega poveljnika, ki se pokloni delovanju tistih, ki so bili pod njegovim poveljstvom," so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočili iz Kennedyjevega centra.