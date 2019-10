Foto: Wikipedia

Letos mineva 500 let od smrti enega ključnih predstavnikov visoke renesanse, Leonarda da Vincija. Foto: Wikipedia

Sodišče v Benetkah je v sredo zadnji hip preklicalo zaustavitev izposoje in odločilo, da bo Italija vendarle Franciji posodila znamenito risbo Leonarda da Vincija, da jo lahko vključi v napovedano postavitev. Poleg Vitruvijca bodo Franciji posodili še šest Leonardovih del.

Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini in njegov francoski kolega Franck Riester sta prejšnji mesec podpisala memorandum za posojo omenjenih del Franciji.

Poleg Leonardovih slik so tudi dela renesančnega slikarja Rafaela (1483-1520), ki bi jih za razstavo v Rimu ob 500-letnici umetnikove smrti prihodnje leto Francija posodila Italiji.

Prejšnji teden je upravno sodišče v Benetkah nato podpisani memorandum deloma suspendiralo ter zaustavilo načrtovano izposojo Vitruvijca Franciji. Po poročanju medijev se je sodišče s tem odzvalo na pritožbo združenja Italia Nostra, kjer so izposoji nasprotovali zaradi krhkosti dela. Risbo moške figure, na kateri je Leonardo upodobil proporce človeškega telesa po Vitruviju, tega pa ujel v različnih pozah v popolno obliko kroga in kvadrat, zares hranijo v nadzorovanih klimatskih pogojih in zaščiteno pred sončno svetlobo. Zaradi česar jo ima javnost priložnost videti le redko.

Nov preobrat je zgodba dobila v sredo na drugem zasedanju sodišča, kjer so preklicali zaustavitev prepovedi izposoje umetnin, ob tem pa poudarili izjemen mednarodni pomen razstave o Leonardu v Louvru, pomen sodelovanja med državama ter težnje Italije, da čim bolj izkoristi potenciale svoje dediščine.

Odprtje razstave v Louvru je predvideno za 24. oktobra. Foto: Reuters

Do danes se je ohranilo manj kot 20 Leonardovih slik in nekatere Italijane jezi, da jih kar pet hranijo v Louvru, skupaj z 22 risbami velikega mojstra. Odprtje pariške razstave je napovedano za 24. oktober, Italija pa bo ob risbi za razstavo posodila še nekaj drugih del. Kot je bilo dogovorjeno septembra, bo v zameno Francija Italiji posodila Rafaelova dela.

Naj se kulturna izmenjava začne

Franceschini je pozdravil novo odločitev sodišča in tvitnil, da se sedaj lahko končno začne velika kulturna izmenjava med Italijo in Francijo.