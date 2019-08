Knjiga je izšla ob letošnji 500-letnici smrti tega renesančnega genija iz Vincija in je plod sodelovanja strokovnjaka za slikarje italijanske renesanse Fabia Scalettija ter enega največjih strokovnjakov za Leonarda in profesorja na oxfordski univerzi Martina Kempa.

Monografijo sklepajo poglavja o izgubljenih Leonardovih delih ter njegova kratka biografija. Foto: Mladinska knjiga

Radoveden človek mnogih talentov

Izdajo Mladinske knjige so danes predstavili v Trubarjevem antikvariatu, kjer je urednica slovenske izdaje Nina Žitko Pucer dejala, da monografija celostno predstavlja Leonardovo delo. V njej bralec dobi potrditev, da je bil "radoveden človek mnogih talentov, ki je združeval danes nezdružljivo".

Leonardo slikar se v knjigi predstavlja skozi vsa svoja najpomembnejša dela, poleg tistih, ki jih hranijo galerije po vsem svetu, so vključene tudi slike, ki so v zasebni lasti. Stvaritve so predstavljene kronološko, od prve datirane slike do zadnjih geniju pripisanih slik in risb, med njimi Odrešenika sveta.

Scaletti je v monografiji združil najnovejša odkritja o delu velikana italijanske umetnosti. Ob vsaki umetnini so opisane okoliščine njenega nastanka in razložene Leonardove mojstrske tehnike. Osrednjo študijo dela Lepa princesa iz leta 1496 pa je prispeval Kemp.

Arhitekt, urbanist, preučevalec anatomije ...

Nadalje je vključen tudi izbor Leonardovih foliev iz njegovih slovitih kodeksov, s pomočjo katerih bo lahko bralec izvedel več o genijevih izumih, prav tako pa je veliki renesančni umetnik predstavljen še kot arhitekt, urbanist, preučevalec anatomije.

Po besedah prevajalke Irene Trenc Frelih je bil Leonardo absoluten svetovljan, z današnjega vidika "enciklopedični duh". Foto: Royal Collection Trust

Monografija, namenjena širšemu bralstvu, je v slovenskem prevodu izšla v 3.500 izvodih, za prevod pa je poskrbela Irena Trenc Frelih. Prevajalka je poslovenila tudi tri prestižne monografije založbe o velikanih italijanske umetnosti - Leonardu, Rafaelu in Michelangelu. Kot je povedala Irena Trenc Frelih, ji je predhodna prevajalska izkušnja z Leonardom resda nekoliko olajšala delo, pri tokratni monografiji pa ji je bil največji izziv prevod Kempove študije o Lepi princesi.

Kaj lahko Leonardo sporoča sodobnemu človeku?

Strokovnjak za renesančno kulturo Igor Škamperle pa je k slovenski izdaji prispeval krajši uvod. Ob današnji izčrpni predstavitvi umetnikovega dela je Škamperle glede Leonardovega sporočila sodobnemu človeku dejal: "Danes nam je lahko Leonardo neke vrste spodbuda v smislu celostnega zajetja sveta in življenja. Kot etični in ekološki vidik pa je v njegovem delu prisotno spoštovanje vseh bitji ob zavedanju, da imamo zgolj ta svet, za katerega smo vsi soodgovorni."

Knjiga je v italijanskem izvirniku izšla pri založbi Scripta Maneant ob letošnji 500-letnici Leonardove smrti. Poleg v slovenščini je bila v jubilejnem letu hkrati izdana še v španščini, ruščini, češčini, slovaščini in srbščini.