Mona Liza, ki je bila nekoč v lasti francoskega kralja Franca I. (tistega, ki je Leonarda da Vincija tudi povabil na svoj dvor in od njega kupil znameniti portret enigmatičnega nasmeha), je bila ena prvih likovnih del, ki so jih v Louvru razstavili. Foto: EPA

Leonardovo mojstrovino bodo, kot razlaga Martinez, v sosednjo galerijo Mediči premaknili v noči na 17. julij. Tudi tam bo ostala zaščitena z neprebojnim steklom. Na njeno mesto jo bodo vrnili tik pred odprtjem velike razstave Da Vincijevih del v oktobru, s katero bodo v Louvru zaznamovali 500-letnico umetnikove smrti.

Skozi dvorano se vsak dan sprehodi več kot deset tisoč ljudi

Kot je še povedal Martinez, spada prenova sobane v sklop širše zastavljene postopne prenove muzeja, v katerem vsako leto naštejejo več kot deset milijonov obiskovalcev. Skozi sobo, kjer je Mona Lisa razstavljena nasproti slike Paola Veroneseja Svatba v Kani Galilejski, se vsak dan sprehodi več kot deset tisoč ljudi. Po besedah Martineza se skozi sobo vsak dan sprehodi "populacija enega mesta". Soba sicer ni bila preurejena že približno od leta 2000.

Ob razstavi Da Vincijevih del, ki jo bodo v Louvru odprli 24. oktobra, bo znamenita slika že na svojem mestu. Foto: EPA

Ob razstavi Da Vincijevih del, ki jo bodo v Louvru odprli 24. oktobra, pa bo znamenita slika že na svojem mestu. Če bi jo razstavili ob drugih Da Vincijevih delih, bi tvegali, da se pred njo z množico, ki bi si jo želela podrobneje ogledati, ustvari ozko grlo. Direktor muzeja vztraja, da dnevno ne morejo prikrajšati 15.000 obiskovalcev, ki bi želeli videti Mona Lizo.

Že 45 let ni zapustila muzeja

Sliko, odkar so jo leta 1804 razstavili v muzeju Louvre, le redko premikajo. Že 45 let ni zapustila muzeja, premikanju slike zaradi njene krhkosti tudi močno nasprotujejo kustosi v muzeju. Nazadnje je potovala leta 1974 v Rusijo in na Japonsko, leta 1964 pa je bila v ZDA razstavljena kljub ostremu nasprotovanju kustosov.

Nekdanja francoska ministrica za kulturo Francoise Nyssen je namignila, da bi slika v času prenove lahko potovala naokoli. Da bi jo lahko razstavili, so si zelo prizadevali v Lensu, kjer deluje izpostava muzeja Louvre. Tudi Firence so izrazile željo, da bi jo razstavile, vendar pa so v muzeju njihovo prošnjo zavrnili. Francija namreč še ni pozabila, da je leta 1911 italijanski mizar Vincenzo Perugia, ko je delal v muzeju, sliko ukradel, da bi jo vrnil v domovino. Zmotno je namreč mislil, da je sliko iz Italije odpeljal Napoleon kot toliko drugih italijanskih mojstrovin, ki so danes v zbirki muzeja Louvre. Slika se je nato dve leti pozneje pojavila v Firencah.

Da Vinci je sliko prinesel s seboj iz Italije v Francijo, kjer jo je dokončal leta 1516, tri leta pred svojo smrtjo.