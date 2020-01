Zajem slike iz video dela Zemire Alajbegović in Nevena Korde A. R. (Borghesia), FV Video, ŠKUC Forum, 1985. Foto: ŠKUC forum

Večer v Centru urbane kulture Kino Šiška bo ob 19. uri najprej zajela otvoritev postavitve desetih izbranih video del iz arhiva Postaje DIVA.

Samosvojost, nagajivost, upor

Kuratorja Vesna Bukovec in Peter Cerovšek sta iz arhiva Postaje Diva izbrala deset video del, ki so nastala v različnih časovnih obdobjih in v različnih kontekstih. "Slogovno in vsebinsko raznolika dela povezujemo na treh ravneh; skupna jim je umeščenost v urbani prostor Ljubljane in njenih mestnih robov, skupne so specifične rabe zvoka v dialogu z vizualnim, predvsem pa jim je skupno preizkušanje in kršenje pravil in omejitev," so organizatorji zapisali ob razstavi. Izbrana dela po njihovih besedah predstavljajo samosvojost, nagajivost, upor.

Postaja DIVA je fizični in spletni arhiv video in novomedijske umetnosti, ki ga pri Zavodu za sodobno umetnost – Ljubljana (SCCA) razvijajo od leta 2005. Temelji na zbiranju video materialov v okviru razširjenega pojma nacionalnega konteksta. Vanj so vključene umetnice in umetniki, ki delujejo v slovenskem in/ali mednarodnem prostoru.

Na razstavi se predstavljajo Zemira Alajbegović in Neven Korda z video delom A.R. (Borghesia) iz kompilacije glasbenih video spotov skupine Borghesia z naslovom Tako mladi, potem si je ogledati mogoče video Pissing, ki so ga ustvarili Martina Bastarda, Mateja Ocepek in Nataša Skušek, pa še Singing Bridges Bizovik, katerega avtorji so Cym, Luka Dekleva, Luka Prinčič in Jodi Rose.

Razstavljen je tudi video Ljubljana mesto žensk, ki si ga lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo. Ustvarile so ga Ana Čigon, Lea Jurišič, Teja Reba in Barbara Kapelj. Poleg teh postavitev sestavljajo še Videospot Nike Ham, Pez Pushing Neže Jurman aka Nez Pez, Roundabout Park Danila Milovanovića, Among the Lull (Your Gay Thoughts) Katarine Rešek - Kukle, Piknik na deponiji Saša Sedlačka in Revaluation Maje Slavec.

Razstava bo v prostoru galerije Kamera v Kinu Šiška odprta do 28. januarja, vstop na razstavo pa je prost.

Prihodnost plesa in koreografije

Ob 20. uri pa bo prostore urbane kulture prežela še premiera predstave Sedaj sem … neskončnost avtorjev in izvajalcev Jasmine Založnik in Darka Dragičevića, ki od leta 2017 raziskujeta prihodnost plesa in koreografije.

V nocojšnji predstavi, ki jo označujeta kot koreografsko delo, bosta gledalce v interdisciplinarnem pristopu – h koreografiji telesa, glasbi in zvoku, naraciji in svetlobi – gledalce popeljala na sprehod v futuristično imaginarno krajino. Slednjo bosta mapirala v treh časovnih obdobjih in znotraj treh uprizoritvenih sklopov, so zapisali v Kinu ŠIška.

Teoretičarka in dramaturginja Jasmina Založnik in multimedijski umetnik Darko Dragičević. Foto: Dino Schreilechner

Umetnika že od leta 2017 raziskujeta strategije, kako misliti in si zamišljati prihodnost plesa in koreografije ter njune umeščenosti v prihajajoči družbenopolitičnih situacijah.

Pri oblikovanju predstave so sodelovali še plesalka in koreografinja Nina Meško, zvočni manipulator Brane Zorman in oblikovalec svetlobe David Orešič.

Ponovitev predstave bo še v soboto ob 20. uri.