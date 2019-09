Kino Šiška je bil zgrajen leta 1961 in spada med prvovrstne objekte, ki jih je zaznamovala modernistična arhitektura. Stavba je delo slovenskega arhitekta Božidarja Gvardjančiča. Foto: BoBo

Javni zavod Kino Šiška je bil ustanovljen februarja 2008. Prva dogodka v prenovljenem Kinu Šiška je bil koncert skupine Pankrti s spremljajočo fotografsko razstavo re:start in razstavo fotografij Barbare Jakše Jeršič o rekonstrukciji Kina Šiška v center urbane kulture. Njegov redni program je v prostorih prenovljenega nekdanjega ljubljanskega kina 18. septembra 2009 uvedel koncert Laibach in Juno Reactor.

Skorajda milijonsko občinstvo

Od prvega koncerta dalje je bilo okviru Kina Šiška skoraj 3000 dogodkov, ki jih je do konca letošnjega junija obiskalo 996.059 obiskovalk in obiskovalcev.

"V desetih letih je Kino Šiška postal osrednja slovenska institucija na področju sodobne koncertne ponudbe, ki jo dopolnjujeta programa vizualne in uprizoritvene kulture," so sporočili organizatorji. Njihovi glavni in prepoznavni programi so Špil liga, prva liga dijaških bendov, mednarodni festival sodobnega plesa CoFestival, mednarodno prepoznaven festival in konferenca Ment Ljubljana ter galerija DobraVaga.

Kulturni evro: za mlade ustvarjalce

V Kinu Šiška so leta 2014 uvedli Kulturni evro, tj. obvezni samoprispevek v višini dveh evrov, ki jih prispeva vsak obiskovalec Kina Šiška, zapisan na listi gostov, na listi novinarjev oziroma je imetnik letnega vabila. Zbrana sredstva namenjajo podpori projektom mladih kulturnih ustvarjalcev do 29. leta.

Vizualna uvertura z umetnico Saro Bezovšek

Nocoj ob 19. uri se kinošiškovsko praznovanje začenja z odprtjem razstave Computering vizualne umetnice Sare Bezovšek in prenovljene fotogalerije na prostem.

Bezovškova skozi umetniško prakso prilaščanja raziskuje vplive internetne kulture in spletnih družbenih medijev na sodobno vizualno umetnost. V Kameri se bo predstavila z razstavo Computering, pol ure pozneje pa bodo na Trgu prekomorskih brigad odprli še prenovljeno fotogalerijo na prostem, v kateri bodo svoja dela razstavljali Kaja Brezočnik, Urška Boljkovac, Asiana Avci Jurca, Nejc Ketiš in Aleš Rosa.

Večerni Kino Šiška. Foto: BoBo

Glasbeni uvod praznovanju bodo nocoj izvedli kanadski Operators, ki se v Šiško vračajo z novim albumom Radiant Dawn. Predskupina bodo makedonski Bernays Propaganda, ki so nedavno izdali novi album s slovenskim naslovom Druga mladost, tretja svetovna vojna.

V petek bo dogajanje zaznamoval koncert, ki so ga v Kinu Šiška pripravili v sklopu festivala Indigo in v sodelovanju s festivalom Sonica. V Mestnem muzeju Ljubljana bodo nastopili kanadsko-švicarska umetnica Camilla Sparksss, ki bo poskrbela za "lo-fi izkušnjo elektro pop nojza", ter belgijsko-francoski duo OD Bongo, ki v živo ustvarja nalezljive tehnoritme.

V soboto bo v Križankah nastopil slovenski glasbeni ustvarjalec svetovnega formata Gramatik, ki ustvarja nalezljive instrumentalne beate pod vplivom bluza, funka, soula in džeza, z njimi pa navdušuje razprodana prizorišča po svetu – vključno s festivali, kot sta Coachella in Lollapalooza.

Nedeljo bo zaznamovala predstavitev stripovsko-glasbenega albuma o Ivanu Robu Martina Ramoveša s koncertom avtorjevega banda, ki je posnel album uglasbenih Robovih pesmi.

Veliki finale praznovanja desetletnice Kina Šiška bo 21. septembra. Foto: BoBo

Plesni Drugi let, težki zvoki in prekletstvo na velikih platnih

V ponedeljek bo oder zajela plesna predstava Alien Express: Drugi let dveh najvidnejših mladih plesnih ustvarjalcev Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška. Dan zatem bo v ritmu težkih zvokov Deafheaven s Touche Amore in Portrayal of Guilt. V sredo bo Kino Šiška znova kino, velika platna se bodo svetlikala z ljubljansko premiero filma Prekletstvo Valburge v režiji Tomaža Gorkiča, ki je imel sicer premiero na letošnjem Grossmannovem festivalu.

Uvod v konec tedna bo dogajanje v četrtek izvedel ekskluzivni DJ-nastop Jona Hopkinsa, petkov večer pa bo pripadel težko pričakovanemu nastopu britanskih pankerjev Sleaford Mods.

Dokumentarni film o Kinu Šiška je ustvarila TV Slovenija

Veliki finale praznovanja desetletnice Kina Šiška bo 21. septembra. Dopoldne se bo na trgu pred Centrom urbane kulture začel 3. Šiška Open, dogodek za otroke in mladostnike. Med drugim bodo predvajali dokumentarni film o Kinu Šiška, ki ga je skoraj leto dni pripravljala TV Slovenija. Dokumentarni film režiserke in scenaristke Maje Pavlin nas popelje v čas kroničnega pomanjkanja ustreznih prostorov za sodobno glasbeno, vizualno in uprizoritveno umetnost do odprtja in vzpostavitve osrednje slovenske institucije za urbano ustvarjalnost.

Praznovanje se bo končalo z brezplačnim koncertom v družbi MRFY, zalagasper, Koala Voice, YGT, Klemna Klemna, Matter in Laibach.